Program svetového šampionátu v biatlone: Kedy bude v akcii Fialková?

Už vo štvrtok odštartuje vrchol biatlonovej sezóny 2019/2020, na 51. majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve bude mať početné zastúpenie aj slovenská reprezentácia.

Jej ambície sú po odchode Anastasie Kuzminovej nižšie ako pred vlaňajším šampionátom v Östersunde. Najväčšia pozornosť sa sústredí na Paulínu Fialkovú (27), ktorá by sa chcela prvýkrát v kariére na svetovom šampionáte dostať na stupne víťazov.

Slováci sa predstavia na MS v rovnakej zostave ako štartujú v prebiehajúcej sezóne na pretekoch Svetového pohára. Medzi ženami budú bojovať Paulína a Ivona Fialkové, Terézia Poliaková a Veronika Machyniaková, z mužov sú to Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Michal Šima a Šimon Bartko. Slováci sa predstavia aj v mixoch, i keď ešte nie je známe ich presné zloženie, a klasických štafetách.

Najvyššie ambície z osmičky v Anterselve má Paulína Fialková, po vlaňajšej prelomovej sezóne, keď sa postavila šesťkrát na pódium v SP jej tesne ušla medaila na svetovom šampionáte v Östersunde. Vo vytrvalostných pretekoch skončila na 5. priečke, pričom na bronz jej chýbalo 13,0 sekundy a na zlato 45,5 s. V prebiehajúcej sezóne sa jej až tak výsledkovo nedarilo, ovplyvnilo to aj zranenie z úvodu sezóny, keď si vo Švédsku pri tréningu poškodila meniskus v ľavom kolene. Postupne sa však dostala do formy, v Hochfilzene bola štvrtá v šprinte a piata v stíhačke, v Annecy pridala dve 10. miesta, do Top 10 sa dostala aj v Oberhofe a zatiaľ najväčší úspech dosiahla v Ruhpoldingu. V šprinte bola piata a v stíhačke sa konečne postavila na pódium, keď skončila druhá. Generálka v Pokljuke jej nevyšla úplne podľa predstáv, no verí, že v Anterselve opäť zabojuje o najvyššie priečky.

Slovenky strávili záverečnú prípravu na MS v rakúskom Obertilliachu. Ten si vybrali nielen preto, že stredisko dobre poznajú, ale aj preto, že leží v podobnej nadmorskej výške ako Anterselva. Tam sa totiž bude pretekať vo výške asi 1600 metrov nad morom.

"Anterselva je známa svojou vysokou nadmorskou výškou, takže aj preto sme sa rozhodli pre sústredenie v Obertilliachu, ktorý je iba hodinu vzdialený od Anterselvy. Je to naše domáce stredisko, kde som sa vždy dobre pripravila na vrchol sezóny. Moje ciele sa nezmenili, zostávajú najvyššie. Chcela by som dosiahnuť najvyššie pódiové umiestnenie a robím pre to maximum. Verím, že sa prikloní na moju stranu aj šťastie a podarí sa mi to. Do každých pretekov dávam maximum, inak tomu nebude ani v Anterselve," uviedla Paulína Fialková.

V talianskom stredisku čakajú pretekárov náročné trate i strelnica. "Anterselva je ťažký oriešok, nielen pre mňa. Viac menej sú trate tiahle, nie sú tam prudké stúpania a zjazdy. Každý meter sa musí 'makať', nie je veľa miest, na ktorých sa dá oddýchnuť. Streľby budú zaujímavé, zvykne sa totiž na strelnici točiť vietor. Verím teda, že budú hlavne dobré podmienky na strelnici, inak to bude pre všetky pretekárky veľmi náročné," dodala.

Druhá najlepšia Slovenka v prebiehajúcej sezóne je mladšia zo sestier Fialkových Ivona, ktorá však má nevyrovnané výkony najmä na strelnici a tak sa dostala na bodované pozície len dvakrát. Maximum bolo 27. miesto v šprinte ešte z decembra z Östersundu. Potom to u nej bolo ako na hojdačke, ale náladu si vylepšila dobrým výkonom na strelnici i v bežeckej časti v mixe dvojíc v Pokljuke. Ten naznačil rastúcu formu pred MS. "Myslím si, že graduje. V mixe som sa dobre rozlúčila so 'sveťákom' a trošku nabudila pred MS. Táto moja sezóna je taká, že raz dobre, raz zle. Vždy sa niečo vyskytne, raz sa mi pokazí ležka, raz stojka a raz nie je ideálny beh. Môj cieľ je spojiť všetky tieto časti dokopy v jedných pretekoch, aby som bola spokojná," uviedla.

Ďalším dvom Slovenkám sezóna príliš nevychádza. Poliaková má maximum 79. miesto z vytrvalostných pretekov v Pokljuke, debutantka vo Svetovom pohári i na MS Machyniaková má síce celkom stabilnú streľbu, no zaostáva v behu a najlepšie umiestnenie dosiahla taktiež vo vytrvalostných pretekoch v Pokljuke 70. miesto.

Kvartetu mužov sa v prebiehajúcom ročníku nedarí. Na body to dotiahol iba Martin Otčenáš a to až v generálke v Pokljuke, keď skončil na 39. mieste vo vytrvalostných pretekoch. "Chvalabohu, že to prišlo aspoň takto v hodine H a minúte M. Poteší to, ale myslím si, že nie je čo oslavovať. Mrzí ma, že celú sezónu sú také výsledky, aké sú," zhodnotil po pretekoch. V rovnakých pretekoch si vytvoril osobné maximum 44. miestom Bartko a sezónne aj Šima (50. miesto). Vôbec sa nedarí Hasillovi, ktorý má maximum 66. miesto zo šprintu v Ruhpoldingu.

Anterselva patrí medzi najznámejšie biatlonové centrá a svetový šampionát privíta už šiestykrát. Predtým sa tu o cenné kovy bojovalo rokoch 1975, 1976, 1983, 1995 a naposledy 2007. Súčasné MS jej pridelili v roku 2016, keď zdolala Oberhof a Pokljuku. Majstrovstvá sa uskutočnia od 13. do 23. februára a dokopy počas nich odovzdajú 12 medailových kolekcií.

V mužských súťažiach sa očakáva najmä súboj Nóra Johannesa Thingnesa Böa s Martinom Fourcadeom. Francúz je síce líder poradia Svetového pohára, no jeho vlaňajší celkový víťaz Bö vynechal januárové podujatia v Oberhofe i Ruhpoldingu, aby bol pri narodení syna Gustava, a Fourcade v nich až štyrikrát triumfoval. Dvadsaťšesťročný Nór premenil na triumf šesť zo svojich deviatich štartov v individuálnych pretekoch a nad veľkým súperom v priamej konkurencii jasne vedie. Medzi ženami je viacero adeptiek na medailové pozície a patrí medzi ne i Paulína Fialková. Výbornú sezónu má Nórka Tiril Eckhoffová, ktorá dosiahla štyri víťazstvá v rade, celkovo ich má v sezóne na konte už šesť a vedie poradie SP. V domácom Taliansku sa budú chcieť vytiahnuť Dorothea Wiererová i Lisa Vittozziová, dobre rozbehnutú sezónu majú i Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová, Švédka Hanna Öbergová, Nemka Denise Herrmannová či trio Francúzok Justine Braisazová, Julia Simonová a Anais Bescondová.

Program MS:

štvrtok, 13. februára: 14.45 mix štafeta (2x6 a 2x7,5 km)

piatok, 14. februára: 14.45 šprint žien (7,5 km)

sobota, 15. februára: 14.45 šprint mužov (10 km)

nedeľa 16. februára: 13.00 stíhačka žien (10 km), 15.15 stíhačka mužov (12,5 km)

pondelok, 17. februára: voľný deň

utorok, 18. februára: 14.15 vytrvalostné preteky žien (15 km)

streda, 19. februára: 14.15 vytrvalostné preteky mužov (20 km)

štvrtok, 20. februára: 15.15 mix štafeta dvojíc

piatok, 21. februára: voľný deň

sobota, 22. februára: 11.45 štafeta žien (4x6 km), 14.45 štafeta mužov (4x7,5 km)

nedeľa, 23. februára: 12.30 preteky s hromadným štartom žien (12,5 km), 15.00 preteky s hromadným štartom mužov (15 km)