Francúzsko robí ekologické opatrenia: Macron dostane pancierové auto s hybridným motorom

Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude mať nové pancierové auto s hybridným motorom a nabíjateľnou batériou.

Francúzska vláda sa aj takýmto spôsobom rozhodla bojovať s emisiami uhlíka. V stredu pritom chcú ohlásiť aj ďalšie zmeny. Medzi ne patrí napríklad ročný bonus vo výške 200 eur pre štátnych zamestnancov, ktorí budú cestovať do práce na bicykli alebo viacerí v jednom aute. Uviedla to ministerka ekológie Elisabeth Borne s tým, že tento krok vstúpi do platnosti v júli.

Všetci vládni ministri začnú používať elektromobily alebo autá s hybridným motorom, pričom ich ministerka vyzvala, aby na cestovanie kratšie ako štyri hodiny využívali namiesto lietadiel vlaky. Výnimkou by boli núdzové prípady. Ministerka v rozhlasovej stanici France Info takisto povedala, že v piatok pocestuje na sever Francúzska vlakom.

Macron plánuje vo štvrtok ohlásiť kroky na podporu ochrany Mont Blancu. Politik tiež chce navštíviť ľadovec, ktorý sa, podobne ako ďalšie v Alpách, dramaticky zmenšuje. Do Álp s ním pôjde aj Borne. Odvezie ich tam lietadlo.