Vzbura v preplnenej base: Väzni budovu podpálili, zasahovali stovky policajtov

V preplnenej väznici na indonézskom ostrove Sumatra vypukla v stredu vzbura, počas ktorej väzni zariadenie podpálili.

Vo väzení v Kabanjahe zasahovali stovky policajtov a vojakov, uviedla generálna riaditeľka nápravného odboru ministerstva starostlivosti a ľudských práv Sri Puguh Budi Utami. Väznica má kapacitu 193 väzňov, no je v nej viac ako 400 ľudí, pričom v čase incidentu ju strážilo len osem strážnikov, povedala.

Príčinu vzbury podľa Utami ešte vyšetrujú. Predbežné vyšetrovanie však ukázalo, že sa začala po tom, čo trestanci protestovali proti zaobchádzaniu strážnikov so štyrmi väzňami, ktorých dali na samotku, lebo ich videli niesť si do cely drogy. Protest následne začal byť násilný, no podľa Utami nikto nezomrel.

Podľa miestneho policajného náčelníka Bennyho Hutajulua na miesto vyslali osem hasičských áut.

Vzbury a úteky z väzenia sú v Indonézii bežné. Väznice sú v krajine preplnené pre vysoký počet zatknutých ľudí v boji proti nelegálnym drogám a potýkajú sa aj s nedostatočným financovaním.