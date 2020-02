Napätie na japonskej výletnej lodi: Ľudia v karanténe majú obavy, počet nakazených rastie

Ďalších 39 ľudí na palube japonskej výletnej lode Diamond Princess, kotviacej pri pobreží Japonska, malo pozitívne testy na nový koronavírus. Celkový počet nakazených na lodi je tak 174. V stredu o tom informoval japonský minister zdravotníctva Kacunobu Kató, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

"Z 53 výsledkov nových testov bolo pozitívnych 39," povedal novinárom minister a dodal, že vírusom šíriacim sa z Číny je infikovaný aj predstaviteľ zodpovedný za karanténu. Výletná loď Diamond Princess sa od začiatku minulého týždňa nachádza v karanténe pri japonskom meste Jokohama.

Loď zakotvila v Jokohame po tom, ako sa u jej bývalého pasažiera, ktorý vystúpil v Hongkongu, potvrdila nákaza koronavírusom. Japonské úrady spočiatku vykonali lekárske testy na asi 300 z celkového počtu 3711 pasažierov. V uplynulom týždni sa rozhodli otestovať všetkých cestujúcich, pričom počet nakazených cez víkend stúpol.

Nakazených cestujúcich úrady previezli do nemocníc. Tí, ktorí ostali na palube, boli požiadaní, aby ostali vo svojich kajutách a vyhýbali sa kontaktu s ďalšími pasažiermi. Diamond Princess by v karanténe mala ostať do 19. februára.

Japonský minister zdravotníctva Kató ešte v pondelok vyhlásil, že okolo 600 ľudí na palube naliehavo potrebuje lieky. Polovica pasažierov bola podľa neho zásobená cez víkend.