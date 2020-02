Pri pobreží Španielska našli tretí čln s migrantmi: Zachránili 188 ľudí, plavili sa aj deti

Dovedna 188 migrantov bolo zachránených pri pobreží južného Španielska po tom, ako záchranári v utorok našli aj posledný z trojice z člnov, na ktorých sa utečenci plavili cez Stredozemné more s cieľom dostať sa do Španielska. Informovala o tom agentúra DPA.

Španielski námorníci už v pondelok večer objavili dva člny so 119 pasažiermi, ktorých odviezli do bezpečia do prístavu v Malage. Tam sa o nich postarali pracovníci Červeného kríža, ako napísala táto charitatívna organizácia na Twitteri.

Po treťom člne pátrala v oblasti medzi Španielskom a Marokom niekoľko hodín v utorok španielska pobrežná stráž, ktorej pomáhalo aj lietadlo. Nakoniec gumený čln zahliadli námorníci na obchodnej lodi, napísala agentúra Europa Press s odvolaním sa na miestne úrady. Všetkých zvyšných 69 migrantov bolo zachránených a prevezených do prístavu Motril v provincii Granada.

Medzi zachránenými migrantmi pochádzajúcimi zo subsaharskej Afriky bolo aj 40 žien a desať detí. Všetci sú v dobrom zdravotnom stave.