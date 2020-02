Historický moment v Severnom Írsku: Dve mladé dievčatá si povedali ÁNO

V Severnom Írsku sa v utorok zosobášil vôbec prvý homosexuálny pár. Išlo o dve ženy - 26-ročnú Robyn Peoplesovú a o rok staršiu Sharni Edwardsovú, ktoré si manželské sľuby vymenili na ceremónii v hoteli v severoírskom meste Carrickfergus v grófstve Antrim. Informovala o tom stanica BBC.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dvojica sa spoznala pred piatimi rokmi v bare pre homosexuálov v Belfaste.

"Naša láska je osobná, avšak zákon, v súlade s ktorým sme sa nemohli zosobášiť, bol politický... Sme potešené, že vďaka našej svadbe môžeme teraz povedať, že týmto dňom už odzvonilo... Táto kampaň síce končí Sharnim a mojím vysloveným 'áno', začala sa však tým, že ľudia povedali 'nie' nerovnosti," uviedla Peoplesová, ktorá pracuje ako opatrovateľka a pochádza z Belfastu.

Dvojicu poctilo, že jej svadba sa stala takou prelomovou chvíľou pre severoírsku spoločnosť, zásluhy si za to však nepripisuje.

"Nepokúšali sme sa zapísať do histórie, len sme sa do seba zaľúbili... Sme vďačné tisícom ľudí, ktorí pochodovali za našu slobodu, kampani (občianskych aktivistov) Love Equality, ktorá toto úsilie viedla, a politikom, ktorí hlasovali za zmenu zákona... Bez vás by naša svadba nikdy nebola možná. Vždy vám budeme vďačné," dodala Edwardsová, ktorá pracuje ako čašníčka a pochádza z Brightonu.

Zákaz homosexuálnych manželstiev bol v Severnom Írsku oficiálne zrušený už vlani v októbri. Ostatné súčasti Spojeného kráľovstva, Anglicko, Wales a Škótsko, takého zväzky zlegalizovali v roku 2014. Rok nato k tomu pristúpila i nezávislá Írska republika susediaca so Severným Írskom.

Od 13. januára 2020 následne vstúpila v Severnom Írsku do platnosti legislatíva umožňujúca osobám rovnakého pohlavia oficiálne ohlasovať svoj úmysel vstúpiť do manželského zväzku. Po absolvovaní tejto procedúry pripadli termíny prvých možných sobášov homosexuálov v Severnom Írsku práve na aktuálny týždeň.