Jedno z dvojičiek v brušku neprežilo: Svojmu bračekovi zanechalo na nôžke doživotnú pamiatku

Matka čakala dvojičky Payelona a Patience, avšak v 13. týždni tehotenstva jej lekári oznámili zdrvujúcu správu. Počas vyšetrenia nedokázali nájsť srdcový tep maličkej Patience a tiež rástla oveľa pomalšie ako jej braček. Patience svoj boj prehrala a zomrela v lone matky.

Ako uvádza portál Daily Mail, lekári opísali tento stav ako „syndróm miznúcich dvojčiat“. Ide o jav, pri ktorom sa plod vstrebe do tela matky alebo súrodenca. 28-ročná matka KisLevonia Givens z amerického štátu Louisiana prežívala ťažké chvíle, avšak po narodení synčeka Payelona zistila, že jeho sestra mu zanechala krásnu pamiatku. Payelon sa narodil s materským znamienkom na nožičke. Tvar, ktorý bude mať doživotne na pokožke, sa nápadne podobá na sonografický snímok jeho sestry počas vyšetrenia v 10. týždni tehotenstva.

„Keď som porodila, jedna zo sestričiek za mnou prišla a ukázala mi jeho materské znamienko. Šokovalo ma to, ale bola som šťastná a usmievala som sa. Bolo to úžasné. Je neuveriteľné, čo dokáže ľudské telo. Nebolo to pre mňa zvláštne ani divné. Pre Payelona to bude pripomienka na jeho dvojča, ktoré nás opustilo,“ povedala KisLevonia.

Pre návrhárku odevov KisLevoniu bolo veľkým prekvapením, keď sa dozvedela, že je opäť tehotná a čaká dvojičky. Payelon je jej piatym dieťaťom. Až keď v 9. týždni tehotenstva uvidela na obrazovke dve malé postavičky, uvedomila si, že bude matkou šiestich detí. Už pri tomto vyšetrení si pôrodná asistentka všimla, že jedno z embryí je omnoho menšie a nerastie tak, ako by bolo prirodzené.

„Pravdepodobne dostávalo jedno dieťa viac výživy ako druhé, a to spôsobilo, že druhé dieťatko prestalo rásť,“ opisuje KisLevonia. Počas dvoch mesiacov absolvovala 12 sonografických vyšetrení a navštívila viacerých odborníkov dúfajúc, že si vypočuje aj pozitívne správ. Pri vyšetrení v 13. týždni však lekár zhodnotil, že druhý plod vo veľkosti slivky zomrel. KisLevonia dieťatko pomenovala Patience.

„Veľa som plakala. Keď mi povedali, čo sa stalo, čítala som si o tom každú noc. Nemohla som tomu uveriť. Mala som toľko otázok, pretože som o tom nikdy predtým nepočula,“ opisuje svoje pocity matka piatich detí. Zmiznutie dvojčiat je podľa detskej nemocnice v Seattle pomerne časté a vyskytuje sa u 20 až 30 % tehotenstiev s viacerými deťmi. Nie je jasné, prečo dieťa v maternici zmizne, ale môže to byť spôsobené chromozomálnymi abnormalitami.

Napriek tomu, že trúchlila za dieťatkom, 17. januára porodila Payelona. Kvôli komplikáciám išlo o predčasný pôrod, avšak chlapček bol zdravý. V radostnej chvíli jej pôrodné asistentky ukázali jedinečné znamienko na ľavej nohe. Jeho tvar bol rovnaký ako fotografia zo sona, na ktorom bola jeho sestra.

Payelon tak bude navždy nosiť na pokožke spomienku na svoje dvojča, ktoré nikdy osobne nestretol. KisLevonia to označila za niečo neuveriteľné. „Som taká šťastná, že ho mám. Veľakrát zostanem hore celú noc a len na neho hľadím,“ opisuje svoju radosť.