Do parlamentných volieb zostáva dva a pol týždňa a Nový Čas spúšťa sériu predvolebných rozhovorov s lídrami 12 najsilnejších strán.

Richard Sulík (52) je na politickej scéne vyše desaťročie a aktuálne prieskumy mu prisudzujú len tesný prechod do parlamentu. Sám je presvedčený, že pravicoví liberáli napokon získajú niekoľko kresiel v Národnej rade a budú súčasťou budúcej vlády.

Ako sa vám podarila kampaň so Zuzanou Plačkovou, ktorá vám pomáhala na sociálnej sieti?

Myslím si, že to malo výborný efekt a dosah. Zuzana Plačková mi navrhla, že by mohla dať takýto status. My sme mobil zakúpili cez transparentný účet a počet followerov na mojom instagramovom profile stúpol z 5-tisíc na 25-tisíc. Tým pádom máme možnosť osloviť ľudí, ktorých by som v živote osloviť nedokázal. Zuzana Plačková má 600-tisíc followerov a veľká časť z nich by mohla skončiť u Kotlebu. Ak sa časť podarí presvedčiť, aby volili SaS, tak to za to stálo.

Kam sa podľa vás za 4 roky posunula slovenská spoločnosť?

Máme tu už 12 rokov Fica a už musí byť aj najväčším slepcom úplne jasné a musia vidieť prakticky na každom kroku, ako stagnujeme, ako prešľapujeme na mieste, v akom katastrofálnom stave sú zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo je komplet prehnité.

Toto možno ešte 4 roky dozadu tak vidieť nebolo, ale po tom, čo tu nastúpila táto hrádza proti extrémizmu, sú tieto oblasti v omnoho horšom stave a navyše tá hrádza voči extrémizmu tiež nefungovala. Naša spoločnosť sa posunula k poznaniu, že to, čo naozaj pomôže, to nie sú reči, ale konkrétne a reálne riešenia. A keď mám teda porovnať SaS so Smerom, my tu máme vyše 1 100 reálnych riešení a 0 korupčných káuz a oni to majú presne naopak.

Pred 4 rokmi ste hovorili, že ľudia okolo Ľubomíra Galka sú pre stranu prínosom a majú svojich voličov. Dokázali ste týchto ľudí, ktorí odišli v posledných mesiacoch, nahradiť?

Dokázali sme ich vo veľkej miere nahradiť a potom aj v nejakej miere nebolo zas čo nahradzovať a odišli aj ľudia, ktorí neboli prínosom, ale záťažou pre stranu.

Budete aj konkrétny?

Nie, nebudem, pre mňa je toto minulosť a nevidím dôvod sa v tom rýpať.

Spýtam sa teda inak, je pre SaS lepšie, že tam nie sú napríklad Natália Blahová, Jana Kiššová alebo Ľubomír Galko?

Hovorím vám, že nahradili sme všetkých, ktorí nám chýbali. Napríklad, keď ste sa spýtali na Ľubomíra Galka, my máme bývalého profesionálneho vojaka Michala Hladkého, ktorý sa venuje časti obrana.

Máme bývalého elitného vyšetrovateľa Paľa Milana, ktorý sa venuje časti bezpečnosť. Keby sme tých ľudí nedokázali plnohodnotne nahradiť, dokonca ešte viac, tak by takéto niečo nevzniklo a keby vzniklo, nebolo by to hodnotené ako najlepšie. Takže tam nie je čo debatiť.

Natália Blahová nedávno na facebook-u napísala, že SaS je nebezpečná strana, pripomína vaše raňajky s Kočnerom a tvrdí, že odišli preto, lebo zistili, že sa obklopujete ďalšími Kočnerovými kamarátmi. Je to len ich pomsta?

Pozrite, Natália Blahová bola v strane prakticky od začiatku, veď už v 2010 za nás kandidovala do Národnej rady. Ja som ju stiahol ako úspešnú blogerku a presvedčil, aby išla kandidovať. Som jej vďačný, že celých tých 10 rokov obhajovala mňa aj tie stretnutia, ktoré boli chybou.

Uznávam ich, ale Natália presne vedela, ako to bolo, vedela, že tam o nič nešlo. A teda sa jej chcem aj touto cestou poďakovať, že 10 rokov stála za mnou a obhajovala to. A preto sa mi vôbec nechce kaziť si tento môj dobrý dojem a túto peknú spomienku tým, že to tu budem komentovať. Koniec-koncov som sa k tomu už aj vyjadril.

Ako si má byť ten bežný človek, ktorý s vami neprichádza do denného kontaktu, istý tým, že vás Kočner neovplyvňoval, keď už aj vaši bývalí najbližší ľudia hovoria o tom, že to bol problém?

Presne, ako ste povedali, slovo bývalí je to kľúčové. Tak viete, všetci sme ľudia. Občas aj do vás vstúpi taká tá jedovatosť, žlč a pomstychtivosť. Také tie nízke pudy. Ale ja si preto nebudem kaziť celkový dobrý dojem z 10 rokov fungovania. Čo sa týka Mariána Kočnera, tam si treba pozrieť posledné udalosti. Veď na súde vypovedal, že so mnou mal zlý vzťah. V Threeme sme sa mohli dočítať, že mal obavu, keď by sme Lipšic a ja mali byť súčasťou vlády. Nechal ma sledovať prednedávnom tu na mojich narodeninách. To sa nerobí človeku, z ktorého niečo máte.

Vy ste zmenili rétoriku oproti posledným voľbám, už nehovoríte, že by ste to úplne že komplexne zrušili, ale že napríklad vlaky zadarmo budú mať 80 % zľavu pre dôchodcov aj pre študentov a chcete to aj na autobusy. Aký je tam rozdiel? Tá suma zadarmo a 80 % je takmer totožná.

Ľudia tým prestanú plytvať. My hovoríme, že miesto 5 eur nech to stojí jedno euro, tým pádom sa nikomu neoplatí objednať si tri, štyri, päť jázd, lebo už je na tom rovnako. Ľuďom Smer vtĺka do hlavy, že to je zadarmo, ale zadarmo neexistuje, to si musíme narovinu povedať. Vtĺkajú im, že je to zadarmo, tak ľudia tým plytvajú.

Po prvé, prestanú týmto verejným statkom, ktorý sa volá jazda vlakom zadarmo, plytvať a to isté sa stane s obedmi zadarmo. Nie sú zadarmo. A štát na to platí 25 eur mesačne. My hovoríme, že o týchto 25 eur zvýšime daňový bonus na dieťa rodičom. Rodičia rozhodnú, či deťom kúpia obed v škole alebo čižmy na zimu, lebo dieťa chodí na obedy k babke.

Ak by budúcovzniknutá vláda bola zložená zo strán opozície, budete mať problém s presadením jedného bodu programu, ktorý tam máte, a to je opäť zavedenie predaja počas sviatkov. Nemyslíte si, že by ste mali od tohto bodu upustiť?

Ešte raz, my tu máme vyše 1 100 konkrétnych riešení, konkrétnych bodov, ale na žiadnom nebudeme trvať. My pôjdeme do vyjednávaní s otvoreným koncom. Nebudeme mať žiadne kardinálne podmienky, nepovažujem to za správne.

Budeme síce za každé jedno riešenie bojovať, aby sa dostalo do programového vyhlásenia vlády, to je vlastne ten spoločný program, ktorý sa bude realizovať. Ale žiaden bod nám nestojí za to, aby sme preň zabránili vzniku pravicovej koalície.

Ak napríklad KDH alebo Igor Matovič prídu s tým, že chcú zakázať predaj v nedeľu, budete blokovať takýto návrh?

To je druhá vec. Áno, budeme ho blokovať. Opäť to bude nejaká vec o vyjednávaní. My sa, samozrejme, budeme snažiť realizovať náš program čím viac a naopak, budeme sa snažiť zabrániť bodom, ktoré sú v rozpore s naším programom, aby sa tam dostali.

Do akej miery sú pre SaS vo voľbách 2020 dôležité liberálne témy, ktoré máte vo svojich návrhoch, ako je dekriminalizácia marihuany, zavedenie životných partnerstiev alebo odluka cirkvi od štátu?

Máme to v programe, budeme za to hlasovať, budeme sa snažiť dostať to do programového vyhlásenia vlády. Zároveň však vnímame, že možný koaličný partneri sú zásadne proti tomu.

Ako som povedal, nám ide o to, aby taká vláda vznikla, my nemáme v pláne hrotiť veci, keď vieme, že niekto s tým má zásadný problém. Okrem toho, najväčšie nedostatky a najväčšie oblasti, ktoré treba rýchlo začať napravovať, sú zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo a dôležitý je boj proti byrokracii a korupcii.

Plánujete tiež zaviesť nové ministerstvo, ktoré by malo pracovať so sociálne vylúčenými spoločenstvami. Nebije sa to s vašou agendou štíhleho štátu?

Chceme urobiť len to, že nebudeme zamestnávať žiadnych nových úradníkov, ale len existujúcich z rôznych rezortov dnes presunieme do jedného, na jedno ministerstvo, aby sa na omnoho vyššej úrovni dalo tejto problematike venovať. Lebo mať tu jedného splnomocnenca nič nerieši.

Zároveň sa rómska problematika rieši tak, že niečo z ministerstva sociálnych vecí, niečo z ministerstva zdravotníctva, potom zase úrad vlády priamo niečo a výsledok je taký, aký je. My teda hovoríme – zhrňme všetko na jedno miesto, pomenujme to tak, ako si to tú dôležitosť zaslúži, to znamená Ministerstvo pre sociálne vylúčené spoločenstvá. Veď to je veľký problém našej spoločnosti, len mu musíme dať príslušnú prioritu.

Posledné dni sa spomína najmä Igor Matovič a jeho anketa, do ktorej sa zapojilo zatiaľ 40-tisíc ľudí. Príjmete tých 11 bodov za svoje, ak budete spolu vládnuť?

Budeme súhlasiť s tými bodmi, ktoré dávajú zmysel, ktoré zlepšia život na Slovensku.

Dá sa povedať, ktorý z bodov nebudete považovať za správny?

Napríklad hmotná zodpovednosť politikov. To znie super, len realita je taká, že tu nechýba zákon. Tu treba správnych ľudí na správnom mieste. Dajme si radšej záležať na tom, aby existujúce zákony boli riadne dodržiavané.

Myslíte si, že vláda vydrží 4 roky?

Vydrží, áno.