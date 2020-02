Mama zavraždeného Petra († 45) na súde: Prvé stretnutie s obžalovanou nevestou

Zemplínom v lete otriasol hrozivý prípad násilnej smrti známeho trénera boxu Petra Kosára († 45). Obľúbený športovec naposledy vydýchol v michalovskej nemocnici krátko po tom, ako ho vlani koncom júla hospitalizovali s bodnou ranou v hrudníku.

Z obzvlášť závažnej vraždy je obžalovaná jeho manželka Zuzana (44). Takmer po 7 mesiacoch od skutku sa postavila pred sudcu. Na pojednávanie prišla aj matka zavraždeného, ktorá sa len veľmi ťažko dokázala pozrieť na svoju nevestu. Prvé verejné pojednávanie v prípade vraždy Michalovčana Petra († 45) sa konalo na košickom okresnom súde. Hlavnou podozrivou a obžalovanou osobou je jeho manželka Zuzana (44). Hneď na začiatku obhajoba požiadala, aby obžalovaná bola stíhaná na slobode.

„Nepokúšala sa ujsť ani pred svojím zadržaním, mohla to urobiť hneď po údajnom skutku,“ odôvodňoval Zuzanin obhajca s tým, že jeho klientka je navyše na invalidnom dôchodku. Prokurátor proti zmene väzby namietal aj tým, že Zuzana je napriek zdravotným ťažkostiam aktívnou šoférkou a dôkazy k spáchaniu skutku dostatočne popisuje obžaloba. Súd nakoniec rozhodol, že Zuzana predbežne na slobodu nepôjde, a načrtol, že v procese plánujú vypočuť 15 svedkov a 5 znalcov. Poškodená, matka nebohého Peťa, sa prvýkrát po vražde stretla s nevestou Zuzanou. Tá počas vyše hodinového procesu vystupovala sebavedome. Dohodu o vine a treste odmietla. Počas pojednávania sa Peťove osudové ženy na seba len zriedka pozreli, ich pohľady sa však nestretli.

„Jej vystupovanie bolo sebaisté, ako keby bola právnička a verila, že vyhrá. Išiel z nej taký chlad. Doteraz som mala voči nej ľútosť. Čakala som od nej aspoň trocha skromnosti a pokory,“ zhodnotila nešťastná Jana (69). Nad možnosťou, že by sa jej nevesta dostala z väzby, vyjadrila obavy.Prezradila aj to, že od nevesty vo väzbe dostala list. „Písala mi, že ma udá za krádež jej vecí. Z Peťovho bytu som pre Mateja zobrala vankúše, deky. Ich televízor je u nás doma, kde žijeme aj s vnúčikom Matejom. Je odložený a Zuzanina rodina si ho môže kedykoľvek zobrať,“ uviedla Jana. Najviac jej bolo ľúto, že sa vôbec nezaujímala o to, ako sa má chlapec a ako sa mu darí.