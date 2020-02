Bryantova († 41) manželka Vannesa prehovorila: Emotívna spoveď plná bolesti

Manželka tragicky zosnulého basketbalistu Kobeho Bryanta († 41) pridala emotívny príspevok na sociálnej sieti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vannesa Bryant (37) uverejnila na Instagrame dojímavé video, na ktorom je fenomenálny basketbalista a jeho dcéra Gigi († 13), ktorá pri tragickom páde vrtúľnika zahynula spolu s otcom.

"Dlho som váhala, ako svoje pocity vyjadriť slovami. Môj mozog odmieta akceptovať, že Kobe aj Gigi sú preč. Nemôžem spracovať oboje súčasne. Je to, ako by som chcela spracovať Kobeho odchod, ale moje telo odmieta akceptovať aj to, že moja Gigi sa ku mne nikdy nevráti. Je to zlé. Prečo by som ja mala mať tú možnosť každý deň sa prebudiť, keď moje dievčatko nebude mať túto príležitosť? Som taká naštvaná. Žila svoj život naplno. Potom si uvedomujem, že musím byť silná a byť tu pre svoje tri dcéry. Bláznim z toho, že nie som s Kobem a Gigi, ale som vďačná, že som tu s Nataliou, Biancou a Capri," stálo v popise dojímavého videa.

"Viem, že to, čo cítim, je normálne. Je to súčasť procesu smútenia. Chcela som sa o to podeliť v prípade, že existuje niekto, kto zažíva podobnú stratu. Bože, priala by som si, aby tu boli a táto nočná mora sa skončila. Modlím sa za všetky obete tejto hroznej tragédie," napísala Vannesa na sociálnej sieti.