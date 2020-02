Markizácka hviezda Judínyová bude pred päťdesiatkou prvýkrát mamou: Pohlavie dieťatka prezradené!

Dočkali sa veľkého daru! Moderátor a zabávač Števo Skrúcaný (59) a hviezda markizáckej Smotánky Erika Judínyová (49) poriadne rozčerili hladinu slovenského šoubiznisu po prvýkrát, keď sa prevalilo, že po rokoch kamarátstva tvoria pár a teraz po druhýkrát, keď priznali spoločného potomka.

Sprievodkyňa životom celebrít totiž nosí pod srdcom svoje prvé dieťatko, ktoré by sa malo narodiť o pár mesiacov. Manželia, ktorí si povedali áno pred piatimi rokmi, si toto sladké tajomstvo až dosiaľ nechávali pre seba. Markizáčka, ktorá sa už dlhšie netajila túžbou po dieťati, sa tak čoskoro bude pýšiť novým životným titulom -„mama“. Judínyová a Skrúcaný sa zosobášili pred piatimi rokmi. Svoje áno si povedali na úrade v najväčšej tichosti. Rovnaké tajomno sa im podarilo udržať aj tentoraz, keď dvojica dlhé mesiace tajila radostnú novinu.

Moderátorka, ktorá sprevádza divákov životom slovenskej i českej smotánky, totiž čaká svoje prvé dieťatko. „Erika by mala byť na prelome piateho a šiesteho mesiaca,“ prezradil dobre informovaný zdroj Nového Času z okolia budúcich rodičov. Do života Skrúcaného a Judínyovej by mala podľa našich informácií prísť malá princezná, ktorá je doslova vymodleným dieťatkom hlavne pre Eriku. „Bude to dievčatko,“ dodal zdroj. Pre Skrúcaného to však nebude oteckovská premiéra. Moderátor má z manželstva s Darinou Wolfovou dcéru Lindu a s herečkou Zuzanou Tlučkovou synov Tomáša a Lukáša, ktorí už dávno prekročili prah dospelosti.

Prišlo to až pri Števovi

„Áno, budem mamou. Sme s manželom nesmierne šťastní a už sa na bábätko veľmi tešíme,“ uviedla v pondelok pre tvnoviny.sk budúca mamička, ktorá o deťoch snívala ešte v časoch, keď bola slobodná. „Čoraz viac začínam intenzívnejšie uvažovať nad vlastnými deťmi,“ priznala pred desaťročím Erika v markizáckom Teleráne. Jej túžba niekoľkonásobne zosilnela po tom, ako stretla svoju životnú lásku - teraz už manžela Števa. „Nikdy som nebola zaťažená na deti, ale uvedomujem si, že asi by bolo fajn mať vlastné.

Predtým som však o tom nikdy neuvažovala. Prišlo to až teraz pri Števovi. A neľutujem, že som nemala deti v žiadnom z predchádzajúcich vzťahov, lebo by to nebolo ono,“ uviedla pre Nový Čas Nedeľa pár mesiacov po svadbe. V dome v lukratívnej bratislavskej lokalite, ktorý si vtedy začali budovať, nebudú chýbať ani detské izby, s ktorými manželia rátali už od začiatku. Hoci cesta k bábätku nebola jednoduchá a Erika mala v minulosti v snahe otehotnieť podstúpiť aj hormonálnu liečbu, ich túžba sa až po mnohých rokoch konečne premenila na skutočnosť.