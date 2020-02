Harry a Meghan len pár týždňov po úteku do Kanady: Veľký návrat do Británie!

Princ Harry (35) a jeho manželka Meghan (38) plánujú veľký návrat do Veľkej Británie. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa v marci pripoja k zvyšku kráľovskej rodiny v rámci osláv Commonwealth Day vo Westminsterskom opátstve v Londýne.

Oslavy sa budú konať 9. marca a britské noviny The Sunday Times informujú, že kráľovský pár príde aj s ich takmer 10-mesačným synom Archiem. Pôjde o ich prvú návštevu Veľkej Británie od odchodu do Kanady. Ako uvádza portál ET online, manželia sa na oslavách zúčastnili aj minulý rok spolu s princom Williamom (37) a vojvodkyňou Kate (38). V tom čase bola Meghan v radostnom očakávaní so synom Archiem.

Predtým, ako sa nastálo usadia v Severnej Amerike, plánujú posledné kolo kráľovských stretnutí vo Veľkej Británii. Očakáva sa, že kráľovský pár sa aj napriek tomu, že sa rozhodli osamostatniť, budú zúčastňovať aj na ďalších rodinných udalostiach. Stane sa tak v prípade, že dostanú pozvanie od kráľovnej Alžbety II. (93).

Meghan, Harry a ich syn Archie bývajú v rezidencii na Vancouver Island v oblasti North Saanich v Kanade. Stalo sa tak po tom, ako sa rozhodli odstúpiť od svojich kráľovských povinností a tým sa vzdať všetkých výhod. Pár sa tiež plánuje od kráľovskej rodiny finančne osamostatniť.

Zdá sa však, že ich rozhodnutie rodinné vzťahy nenaštrbilo. „Všetky rokovania boli mimoriadne priateľské a konštruktívne, pretože spoločný cieľ bol jasný a rovnako aj túžba dosiahnuť úspešný záver. Každý je potešený. Nakoniec, všetci chceli, aby boli Meghan a Harry šťastní,“ uviedol zdroj portálu ET online a dodal, že princ Harry a princ William spolu po dlhšom období „viac komunikujú a sú na najlepšej ceste“.

Podľa ET online sa Harry a Meghan zúčastnili minulý týždeň na stretnutí JP Morgan v Miami na Floride, kde svojich obdivovateľov prekvapili. Napriek tomu, že Harry na udalosti vystúpil na pódiu, nebol hlavným rečníkom. Pre niektorých bol však zarážajúcejší fakt, že Meghan sa počas zhromaždenia s nikým nerozprávala. Nie je známe, či si kráľovský pár účasť na podujatí zaplatili, avšak podľa denníka The Sunday Times si za svoje vystúpenia na podujatí zarobili milión amerických dolárov (915 000 eur).