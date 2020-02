Mamička Jasmina Alagič na to nie je sama: S domácnosťou jej vypomáha gazdiná

Nie je na to sama! Moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská (30) vlani v júli porodila svojmu manželovi Patrikovi Rytmusovi Vrbovskému (43) synčeka Sanela. Odvtedy si brunetka naplno užíva materské povinnosti a so svojím uzlíkom šťastia trávi každú minútu.

Nie je preto prekvapením, že nielen na domácnosť, ale aj na luxusné hniezdočko lásky neďaleko Bratislavy jej neostáva toľko času, koľko by chcela. Bola preto nútená siahnuť po pomoci zvonku a domov jej zveľaďuje pani, ktorá sa zároveň postará aj o jej jediný poklad.

Moderátorka Alagič si aktuálne plnými dúškami vychutnáva vytúžené materstvo v prepychovej domácnosti. Hoci balkánska kráska tvrdí, že popri starostlivosti o synčeka Sanela nemá so žiadnymi činnosťami problém a rodine venuje všetku svoju energiu, najnovšie nám prezradila, že sa jej pomoc predsa len zíde.

„Máme pani, ktorá nám pomáha, ale nechodí každý deň,“ povedala Novému Času Jasmina, ktorá sa ale podľa vlastných slov dokáže vo vile v Malinove zaobísť aj bez nej a každodenné činnosti si vie hravo vyriešiť aj sama. „Tie bežné veci sa snažím robiť tak, ako každá iná mama, s tým, že to mám, samozrejme, uľahčené, lebo mi pani v rámci domácnosti vypomáha,“ dodala energická mladá žena, ktorá veľmi dobre pozná otrepané tvrdenie, že láska ide cez žalúdok.

„Samozrejme, varím ja, a to takmer každý deň. Cítim, že je to správne, mať doma navarené. Mňa to baví, neobťažuje ma to, a keď varím malému, tak navarím aj nám. A ja okrem toho milujem naše spoločné obedy,“ vyznala sa i s hrdosťou na svojho muža. Pyšný tato Rytmus ani popri množstve pracovných povinností svoje lásky nezanedbáva. „Paťo mi veľmi pomáha. Odkedy sme malého doniesli domov z nemocnice, kúpe ho len on. Je to taký ich spoločný rituál,“ uzavrela.