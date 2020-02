Vojna pokračuje! Nečakané rozhodnutie Gottovej († 80) dcéry Dominiky

Vojna pokračuje! Najstaršia dcéra legendárneho Karla Gotta († 80) Dominika (46) pred pár dňami oznámila, že sa v dokumente o jej slávnom otcovi neobjaví a už nakrútené zábery režisérke Olge Špátovej (45) zverejniť nedovolí.

Jej rozhodnutie sa dotklo nielen tvorkyne diela, ale aj Karlovej vdovy Ivany (44), ktorá jej adresovala tvrdý odkaz! Dominiku vo finálnej fáze prípravy dokumentu o maestrovi malo nahnevať to, ako na záberoch z vlaňajšieho leta vyzerá. Pre konzumáciu alkoholu a liekov bola vtedy opuchnutá a pôsobila zúbožene. „Hanbila som sa za seba a nechcem, aby to niekto videl! Tatinkovi som síce dala sľub, že v dokumente vystúpim, ale ani on nebol šťastný z toho, ako som vyzerala. Preto som tú zmluvu o zverejnení záberov nepodpísala,“ povedala Blesku Gottová, ktorá po úteku od manžela Tima Tolkkiho býva od vlaňajšieho decembra znovu v Prahe.

Problém je však v tom, že blondínka zrejme zabudla svoje rozhodnutie oznámiť Karlovej vdove Ivane aj autorke dokumentu. „Dominika o svojom zámere neúčinkovať v životnom dokumentárnom filme o Karlovi Gottovi neinformovala ani Ivanu Gottovú, ani režisérku Olgu Špátovú. Najskôr si teda počkáme na osobnú reakciu Dominiky. Až potom k celej veci zaujmeme postoj,“ napísala denníku Nový Čas hovorkyňa Gottovej rodiny Aneta Stolzová s tým, že autorka diela Špátová sa bude snažiť s dcérou zosnulého speváka spojiť a celú záležitosť ešte prebrať.