Gernát má v Česku hviezdnych súperov aj spoluhráčov: Brániť Jágra je stále náročné

Tretí sezónny turnaj vyšiel na výbornú. Slovensko druhý raz v rade získalo celkové prvenstvo na Kaufland Cupe. Väčšina hráčov si tak návrat do národného tímu načasovala ideálne.

To je aj prípad obrancu českého Třinca Martina Gernáta (26), na ktorého absenciu v kádri Craiga Ramsayho poukazovali médiá počas rozbehnutej sezóny.

Martin, boli ste súčasťou víťazného domáceho turnaja. Úžasný pocit?

- Od začiatku som sa tešil, že budem opäť hrať za Slovensko. Turnaj som si užíval každým jedným striedaním.

Mal zisk pohára na domácej pôde špecifickú príchuť?

- Samozrejme, keďže je to reprezentačná trofej. A navyše sme to vyhrali pred vlastným publikom, takže maximálna spokojnosť.

Viaceré médiá poukazovali na to, že chýbate v reprezentácii, hoci ste v českom Třinci najlepším obrancom v produktivite. Zavážilo to v tomto prípade?

- Myslím si, že to častejšie publikovanie pomohlo nominácii. Výber je však stále v rukách trénerov a celého realizačného tímu. Pokiaľ mi budú chodiť pozvánky, vždy rád prídem reprezentovať.

V Třinci zdieľate kabínu s útočníkom Wojtekom Wolskim, ktorý odohral takmer 500 zápasov v NHL. Je to dobrá škola?

- Za jeho kvality hovorí už len množstvo zápasov v NHL a KHL. Do našej kabíny priniesol veľa skúseností. Potrebovali sme hráča, ktorý bude vedieť rozhodovať stretnutia. Túto úlohu zatiaľ plní. Body sme začali zbierať aj vonku, takže to je pre mužstvo veľké plus.

Na druhej strane, v zápasoch čelíte legendárnemu Jaromírovi Jágrovi. Máte problém s bránením tohto velikána?

- Je veľmi silný v rohoch mantinelu a je neskutočne silný na puku, takže stále je ho ťažké brániť. Avšak vieme, že už nie je jeho silnou stránkou rýchlosť, ktorú nahrádza silou. V konečnom dôsledku sa nepozeráme na to, proti komu stojíme. Prvoradou úlohou je sústrediť sa na ciele nášho klubu.