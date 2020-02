Dohodne sa Réway s Popradom? Tajomné slová šéfa klubu

Prestupová bomba je na spadnutie! Hokejový Poprad by mal v najbližších hodinách posilniť útočník Martin Réway (25)

. Bronzový medailista z juniorského šampionátu 2015 sa totiž včera objavil na tréningu kamzíkov a mal na sebe aj popradský dres. Zdá sa, že jeho misia v českom Kladne sa predčasne skončila a v kariére bude pokračovať na Slovensku!

Veľký talent slovenského hokeja draftovaný Montrealom v roku 2013 si v posledných rokoch prešiel turbulentným obdobím. Po veľkých problémoch so srdcom dostal Martin Réway šancu na reštart v bratislavskom Slovane v KHL a túto sezónu dokonca v extraligovom Kladne, kde si ho pod krídla zobrala legenda Jaromír Jágr. Rodák z Prahy však stihol odohrať za Kladno iba 17 zápasov, viackrát bol opätovne zranený a všetko nasvedčuje tomu, že jeho misia sa u legendárneho Jágra skončila.

V utorok sa prekvapujúco objavil na popradskom štadióne a dokonca mal na sebe aj tréningový dres kamzíkov. Vyzerá to tak, že by mal východniarov posilniť v závere sezóny. Prestupový termín sa totiž uzavrie 16. februára. „Nebudem sa ešte k tomu vyjadrovať, všetko sa dozviete v najbližších hodinách,“ povedal Novému Času riaditeľ hokejového Popradu Ľudovít Juriniy. Snažili sme sa skontaktovať aj so samotným hráčom, ale na telefonáty nereagoval.