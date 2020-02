Ochorenie, ktoré postavilo do pozoru celý svet: Koronavírus dostal nový názov

Nový druh koronavírusu šíriaci sa z Číny dostal v utorok nové pomenovanie - Covid-19. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), píše agentúra AFP.

"Máme názov pre toto ochorenie - a je to Covid-19," povedal novinárom v Ženeve šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vysvetlil, že skratka "co" zastupuje slovo korona, "vi" znamená vírus a "d" označuje anglické slovo disease (ochorenie).

Výskyt koronavírusu 2019-nCoV hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Mimo Čínu bol doteraz zaznamenaný v najmenej 25 krajinách. Počet nakazených v Číne dosiahol 42.708 a zomrelo naň už 1017 ľudí.