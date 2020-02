Andrej Danko: Vláda by mala predložiť aj návrh na zrušenie diaľničných známok pre ľudí

Vláda by sa mala v stredu (12. 2.) zaoberať aj návrhom na zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby, či živnostníkov s vozidlami do 3,5 tony.

To je ďalšia z politických podmienok mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá sa má uskutočniť. Avizoval to predseda SNS Andrej Danko. "Sám som chodil päť hodín z Revúcej do Bratislavy a späť niekoľko rokov. Nechcem sa hanbiť pred ľuďmi, že štát od nich berie poplatky za diaľničné známky," vyhlásil v utorok Danko.

Toto opatrenie by sa podľa jeho slov malo dotknúť aj právnických osôb a živnostníkov s vozidlami do 3,5 tony. "Priznávam, že je to jedna z politických podmienok mimoriadnej schôdze a je to súčasne aj moja výzva, aby sa úplne zmenili zákony, ktoré určujú výšku nielen diaľničných známok, ale aj mýta, a aby sa zmenil systém výstavby diaľnic," podotkol Danko, ktorý chce, aby ľudia vedeli, že štát zodpovedne koná a "nechce od ľudí niečo, čo si nezaslúži". Zároveň podotkol, že toto opatrenie "nie je žiadnym výstrelom do tmy".