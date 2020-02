Pellegrini: Vláda navrhne prijať vyššie prídavky a 13. dôchodok pred voľbami

Vláda bude v stredu (12.2.) schvaľovať návrh zákona o zdvojnásobení rodinných prídavkov od roku 2021 a rovnako úpravu zákona, ktorým bude garantované vyplatenie 13. dôchodku vo všetkých kategóriách už v decembri 2020.

Poslanci Smeru-SD by rovnako mali iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej by sa spomínané návrhy, v rámci skráteného legislatívneho konania, ešte pred parlamentnými voľbami (29.2.) mali prijímať. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Na tlačovej konferencii legislatívnu iniciatívu vlády predstavil premiér s vedúcim Úradu vlády SR Matúšom Šutajom Eštokom a poslancom Národnej rady SR, členom parlamentného výboru pre sociálne veci Erikom Tomášom (Smer-SD).

Pellegrini vysvetlil náhle rozhodnutie tým, že Smer-SD chce predísť situácii, aby po februárových voľbách, v prípade víťazstva strán terajšej opozície, nevznikla situácia, že sociálne opatrenia a ďalší progres opatrení v prospech seniorov či mladých rodín zastaví "nemohúcnosť (terajšej-pozn. TASR) opozície sa na hocičom dohodnúť". Koaliční partneri podľa jeho slov sú o predkladanej iniciatíve informovaní. "S vysokou pravdepodobnosťou môžem povedať, že zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu by mala podporiť strana SNS," dodal premiér. "Verím, že sa nájde dostatok poslancov, ktorí schvália program schôdze a budú o našich návrhoch hlasovať," dodal.

Náklady na realizáciu opatrení odhadol v prípade zdvojnásobenia rodinných prídavkov na vyše 300 miliónov eur na rok 2021, pokiaľ ide o dôchodky, ide o sumu okolo 500 miliónov eur, od ktorej však treba odrátať sumu alokovanú na vyplatenie vianočných príspevkov. "Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok vo výške priemerného starobného dôchodku - 460 eur, rovnako v priemernej výške sa ich poberateľom vyplatí invalidný či sirotský dôchodok," priblížil Pellegrini.

Na tlačovej konferencii odpovedal na otázku, či takéto náklady unesie štátny rozpočet. "Bude musieť, vždy sme v rozpočte takéto prostriedky našli," povedal. Dodal, že sa budú hľadať rezervy, no dúfa aj vo zvýšenie daňových príjmov prostredníctvom očakávaného efektívnejšieho výberu daní.

Mimoriadne rokovanie parlamentu by malo podľa jeho slov byť spojené aj s témou Istanbulského dohovoru. "Ak bude predseda parlamentu Andrej Danko ako predseda parlamentu chcieť urobiť rozhodnutie o Istanbulskom dohovore procedúrou na pôde parlamentu, nepôjdeme cestou stiahnutia podpisu, ktorý som deklaroval ako možnosť," pripustil predseda vlády.