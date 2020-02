Justin Bieber prehovoril o trpkej minulosti: S drogami som začal ako 13-ročný

Spevák Justin Bieber bol od trinástich rokov závislým na drogách a liekoch na predpis. Práve ako 13-ročný prvý raz vyskúšal marihuanu.

Dvadsaťpäťročný hudobník posledné dva roky abstinuje, ale už ako pubertálny výrastok bol závislý na liekoch na spanie. Iné psychofarmaká musel užívať každé ráno, aby mohol vôbec fungovať. ,,Hltal som prášky, bral som extázu, lysohlávky... všetko. Bol to pre mňa únik," priznáva Justin, ktorý sa správal počas dospievania a ranej adolescencie excentricky a často kvôli tomu končil pred súdom.



Hoci bol spočiatku nadšený z toho, že sa preslávil už v trinástich, dnes to vníma ako prekliatie. ,,Všetko som prežíval pred objektívmi a bol rozlične vystavovaný médiám a ľuďom. Mal som veľa peňazí a veľa vecí. Takže potom je zrazu okolo vás veľa ľudí, ktorí s vami chcú tráviť čas, chcú od vás veci, uvedomíte si, že žijete štýlom, po ktorom túžili oni... Chlastať, huliť..." vyhlásil Justin.



Hoci sa snaží vysvetliť niektoré zo svojich prešľapov v minulosti, stále nie je dosť dospelý, aby prijal plnú zodpovednosť. Stále sa snaží svoje pochybenia vysvetľovať slávou, drogami, nedobrými ľuďmi vo svojom okolí. ,,Rozhodol som sa s tým prestať, pretože som mal pocit, že umriem. Moja ochranka a ľudia ma chodili kontrolovať do izby, či mám tep. Ľudia netušili, ako vážne to už bolo. Bolo to naozaj šialené a desivé. Prebúdzal som sa ráno a prvá vec, ktorú som urobil, že som zhltol prášky a dal si slaninu a začal deň," vymenováva Bieber.