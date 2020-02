USA kvôli stavbe múru odstreľujú pohrebiská pôvodných obyvateľov: Ľudia hovoria o svätokrádeži

Stavebné tímy odpaľujú pohrebiská pôvodných obyvateľov v americkom štáte Arizona, aby vytvorili priestor na vznik hraničného múru s Mexikom.

Tvrdia to poslanci i kmeňoví lídri, na ktorých sa odvoláva spravodajský portál BBC. Úrady potvrdili, že v oblasti Organ Pipe Cactus National Monument, ktorá je rezerváciou Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), začalo "kontrolované odstreľovanie". Vzniknúť by tam mala deväť metrov vysoká a takmer 70 kilometrov dlhá oceľová bariéra.



Podľa demokratického kongresmana Raula Grijalvu je však takéto konanie "svätokrádež" a vláda ho nekonzultovala s predstaviteľmi kmeňa Tohono O'odham. Environmentálne skupiny zase varujú pred škodami, ktoré v odľahlej púštnej oblasti, ktorá leží asi 185 km západne od Tucsonu, hrozia miestnym podzemným zvodneným vrstvám, ako aj migrácii divej zveri.



Grijalva je predsedom výboru Snemovne reprezentantov pre prírodné zdroje a zastupuje okrsok, pod ktorý spadá aj táto oblasť. Minulý mesiac navštívil tamojšie pohrebiská a dozvedel sa, že tam ľudia zo spomínaného kmeňa pochovávali bojovníkov z konkurenčného kmeňa Apačov. V súčasnosti ich podľa neho stavebníci vyhadzujú do vzduchu. V rozhovoroch s americkými médiami okrem iného obvinil environmentálny dozor projektu, že nerobí nič pre zmiernenie kultúrnej škody. V jednej z oblastí v rezervácii sa nachádzajú artefakty staré 10-tisíc rokov.



Podľa internej správy americkej správy národných parkov, ku ktorej sa dostal denník The Washington Post, hraničný múr zničí len v Organ Pipe Cactus National Monument do 22 archeologických nálezísk. Robotníci tiež zničili staré kaktusy saguaro, ktoré podľa Grijalvu príslušníci Tohono O'odham považujú za "stelesnenie svojich predkov".



UNESCO vyhlásilo Organ Pipe Cactus National Monument za medzinárodnú prírodnú rezerváciou v roku 1976. Administratíve Donalda Trumpa tam umožňuje stavať hraničný múr zákon z roku 2005, na základe ktorého má federálna vláda právo upustiť od zákonov, ktoré sú v konflikte s politikou národnej bezpečnosti USA. V snahe postaviť múr Biely dom takto obišiel desiatky zákonov, a to aj takých, ktoré ochraňovali pohrebiská pôvodných obyvateľov Ameriky, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy aj životné prostredie. Grijalva uviedol, že sa bude usilovať o zrušenie spomínaného zákona z roku 2005 a v najbližšom čase v tejto veci zvolá kongresové zasadnutie.