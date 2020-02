Príbeh chlapca z Kolíňan trhá za srdce: Andreas z autobusu smrti sa vrátil k futbalu

V novembri 2019 sedel v autobuse smrti. V sobotu po záverečnom ceremoniáli halového futbalového turnaja PP Invest Cup v Nitre držal v rukách trofej pre najlepšieho brankára.

Andreas Nagy z Kolíňan vie, že sa druhý raz narodil. Po tragickej nehode autobusu, ktorá mu zostane navždy v spomienkach, sa vrátil do bežného života a k futbalu, ktorý nadovšetko miluje.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Cenu som nečakal. Po tom všetkom, čo sa stalo, som veľmi rád, že som si mohol zahrať a že sa vôbec takéto turnaje organizujú. Už o dva týždne po havárii som začal naplno trénovať," povedal Andreas pre MY Nitra.

V mestskej hale na Klokočine v Nitre mu tlieskala aj jeho mama, ktorá si Andreasov život bez futbalu predstaviť nevie. "Niet dňa bez spomienok, sĺz. No povedali sme si veľakrát: Asi to tak malo byť, pre niečo si tu mal zostať, pre niečo si dostal druhú šancu, pre niečo, čo musíš dokončiť. A tu jazvu si nevšímaj, žiješ," povedala pre MY Nitra Andreasova mama Žaneta.