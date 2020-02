Kráska ťahala tri džoby, aby splatila účty: Vďaka pár fotkám na Instagrame sa jej život obrátil naruby

Ruby Wong (24) z britského Liverpoolu študovala na univerzite. Aby slušne vyžila, pracovala popri tom v karavane, kde predávala hamburgery, v reštaurácii aj v hoteli.

Jedného dňa sa jej kamarátka spýtala, či ju môže nafotiť v plavkách kvôli univerzitnému projektu. Ruby súhlasila a neskôr pár fotiek z pláže zdieľala na svojom Instagrame. Bolo to vôbec prvýkrát, čo dievčina zverejnila na sociálnych sieťach zábery svojho tela v plavkách. Krásku po tom kontaktovala modelingová agentúra Nemesis.

Dohodila Ruby prácu modelky a dievča, čo ťahalo tri džoby, si zrazu mohlo dovoliť vysnené topánky či luxusné dovolenky. Ako píše Daily Mail, Ruby často od ľudí počúvala, že by mala robiť modelku, ale bola na to priveľká trémistka. Keď však prišla príležitosť sama, odhodlala sa vstúpiť do sveta módy.

Pózovala už v plavkách pre známe britské značky Boohoo či JD Sport, prácu mala aj v Dubaji či na Miami. ,,Je to tá najväčšia vec, čo sa mi v živote stala. Bála som sa, že budem nervózna, najmä z cestovania osamote, ale získala som sebavedomie. Modeling mi proste vkĺzol do života,“ hovorí mladá žena. Momentálne si užíva modelingovú kariéru, v budúcnosti by sa chcela venovať moderovaniu alebo herectvu.