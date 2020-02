Tomi Kid Kovács s manželkou Dominikou sa tešia na ďalšieho potomka: Pohlavie bábätka odhalené!

Manželia Tomi Kid (42) a Dominika Kovácsovci sa už o pár mesiacov stanú dvojnásobnými rodičmi. Po strate bábätka je Dominika (35) opäť tehotná a fanúšikom prezradila aj pohlavie bábätka!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bude mať okolo seba samých chlapov! Fitneska a bývalý boxer sa rok po strate dieťatka tešia na ďalšieho synčeka, ktorý im pribudne do rodiny už čoskoro. Svojim fanúšikom to oznámili v utorok ráno cez Instagram. "A kto tipoval, že budeme mať babu, tipoval nesprávne, pretože my budeme mať ďalšieho chlapa v rodine, na ktorého sa už veľmi tešíme," napísala nadšená Dominika, ktorej príspevok zdieľal aj hrdý otecko.

Správy o novom bračekovi pre Kristiánka prišli takmer rok po bolestivej strate bábätka. "Som šťastný ČLOVEK! Pred rokom sme veľmi smútili, keď náš "anjelik" nám odišiel do nebíčka, ale určite to malo byť takto! Moja milovaná manželka to dnes krásne napísala," vyznal svoje pocity ešte 30. decembra Tomi.