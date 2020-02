Vyhrnula si rukávy a vrhla sa do pracovného kolotoča! Herečka Barbora Švidraňová (31) si momentálne naplno užíva materské povinnosti, no popritom si stíha odbehnúť aj do práce. Známa ryšavka sa tak po dlhšej odmlke opäť objavuje na televíznych obrazovkách, a to hneď v dvoch jojkárskych seriáloch - Nový život a Bola raz jedna škola. Z oboch úloh sa herečka teší a ako priznala, jedna z nich bola pre ňu obrovskou výzvou.