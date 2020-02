Washington doma opäť padol: Fehérváry zbieral mínusky, Pánik rozdal dva hity

Hokejisti Washingtonu aj s útočníkom Richardom Pánikom a obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v NHL v domácom prostredí druhýkrát za sebou.

Po výprasku od Philadelphie (2:7) aktuálne nestačili na New York Islanders 3:5.

Washington doma podľahol s New Yorkom Islanders (3:5) aj preto, že jeho kapitán Alexander Ovečkin sa gólovo odmlčal v druhom zápase za sebou. Kapitán Capitals šesťkrát vystrelil bez efektu, ale mal aj štyri mínusové body.

Tri mínusky nazbieral aj Martin Fehérváry. Mladý obranca odohral šiesty zápas v NHL v kariére, počas 14:15 min si pripísal jeden strelecký pokus, jeden bodyček a tiež dve trestné minúty v závere prvej tretiny za držanie.

Útočník Richard Pánik odohral 12:36 min s výkazom 2 strely na bránku, 2 "hity", 1 plusový bod. "V tejto sezóne sme zvládli pár zápasov, v ktorých to nevyzeralo na naše víťazstvo. Teraz je to opačne. Hľadáme spôsoby ako prehrať. Musíme sa zomknúť ako tím a nejako to vyriešiť," glosoval tréner Washingtonu Todd Reirden.

Columbus - Tampa Bay 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:31 min, 5 striel na bránku, 1 "hit", 2 zablokované strely.