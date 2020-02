Črtá sa nový líder demokratov v USA: Sanders sa dostal do vedenia v prieskumoch

Ľavicový americký senátor Bernie Sanders prvýkrát vedie v celoštátnych prieskumoch obľúbenosti uchádzačov o nomináciu Demokratickej strany pred tohtoročnými prezidentskými voľbami.

Uviedol to portál 20min.ch. V prieskume Quinnipiac University zverejnenom v pondelok skončil 78-ročný Sanders na prvom mieste s 25 percentami hlasov. Doterajší líder prieskumov, bývalý viceprezident Joe Biden, je druhý s iba 17 percentami. So ziskom 15 percent nasleduje bývalý starosta New Yorku a miliardár Michael Bloomberg, ktorý v poslednom čase zaznamenáva masívny rast preferencií. Na ďalších miestach skončili senátorka za štát Massachusetts Elizabeth Warrenová (14 percent) a bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana Pete Buttigieg (desať percent).

Sanders je s 20 percentami prvý aj v prieskume inštitútu Ipsos pre agentúru Reuters. Dostal sa tak pred Bidena, ktorému by dalo svoj hlas 17 percent registrovaných podporovateľov demokratov a nezávislých, čo je o päť percentuálnych bodov menej ako pred týždňom. Bloomberg si v tomto prieskume polepšil o šesť percentuálnych bodov na 15 percent. Jedenásť percent respondentov hlasovalo za Warrenovú, Buttigieg získal osem percent hlasov.

Pred týždňom sa v štáte Iowa konali prvé volebné zhromaždenia Demokratickej strany pred novembrovými prezidentskými voľbami, ktoré boli sprevádzané masívnymi problémami pri sčítaní hlasov. Za ich víťaza bol až 9. februára vyhlásený Buttigieg. Ten získal 14 delegátov nominačného zjazdu demokratov a len veľmi tesne predstihol Sandersa, senátora za štát Vermont, ktorý si zaistil 12 delegátov. Na treťom mieste skončila Warrenová (osem delegátov), štvrtý je Biden (šesť delegátov) a piata senátorka za štát Minnesota Amy Klobucharová (jeden delegát).

Sanders v pondelok oficiálne požiadal o prepočítanie hlasov v 28 okrskoch z primárok v Iowe. Rovnako urobil aj Buttigieg, ktorý tak chce urobiť v 66 okrskoch.