Desivá fotka z detskej pohotovosti v Bratislave: Mamičky s deťmi čakajú hodiny na zemi

Kritická situácia?! Na sociálnych sieťach sa šíria fotografie rodičov s deťmi z nemocnice na Kramároch, ktoré na ošetrenie čakali v horúčkach dlhé hodiny.

Niektoré mamičky dokonca sedeli v čakárni na zemi, netajac nespokojnosť. Ako situáciu komentuje samotná nemocnica a koľko lekárov je k dispozícii na pohotovostiach pre viac ako 130-tisíc detí v Bratislavskom kraji?!

Dvaja lekári, dve diagnózy

Ak vám ochorie dieťa počas víkendu alebo po pracovnej dobe vášho ošetrujúceho lekára a ste z hlavného mesta či okolia, musíte sa obrniť poriadnou dávkou trpezlivosti. Po tom, čo zrušili detskú pohotovosť v Malackách, musia chodiť rodičia s chorými deťmi do Pezinku alebo do nemocnice na Kramároch. A práve z tejto nemocnice sa internetom ako lavína šíria šokujúce fotky. Plná čakáreň a mamy s deťmi sediace na zemi! „Dokonca i bábätká čakajú na vyšetrenie v horúčkach päť hodín! Jedna lekárka a v čakárni 26 malých pacientov. Jedna mamička si s malým už musela sadnúť na zem.

Podobnú skúsenosť má aj Katarína z Bernolákova. Syn Teo (3) ochorel a stúpala mu teplota a dusil sa kašľom. V piatok minulý týždeň s ním preto navštívila obvodnú lekárku, ktorá im predpísala antibiotiká. Stav jej syna sa aj napriek podávaniu liekov zhoršoval, a tak sa rozhodli v nedeľu navštíviť pohotovosť. V nemocnici ju najprv poslali do triediacej miestnosti, odtiaľ rodičov s deťmi posielajú buď na Ambulantnú pohotovostnú službu (APS), alebo na urgent. „Na urgent však neposlali takmer nikoho. Ani deti so 40 °C,“ krútila hlavou. Poslali ich na APS a bola pripravená na hodiny čakania, no čakal ju veľký šok. Na pohotovosti slúžil len jeden lekár, čo pre všetky deti v hlavnom meste v čase chrípkovej epidémie považuje za škandalózne. „Na APS mal lekár podozrenie na zápal pľúc. Poslal nás na röntgen. Tam povedali, že na snímke je nález a s popísanou diagnózou bronchopneumónia nás opäť poslali do ambulancie na pohotovosť,“ vysvetlila mamička. Lekár jej po prečítaní správy oznámil, že jej syn má zápaľ pľúc a poslal ich na urgent. Tam ich mali buď hospitalizovať, alebo zmeniť antibiotiká. „Tam však prišiel lekár s inou diagnózou! Vraj sa mu nezdá, že by šlo o zápal pľúc, skôr stav pripisoval chrípke,“ prezradila. Odporučil jej odísť domov a pokračovať v znižovaní teploty. Zarazilo ju, ako môžu dvaja lekári v tej istej nemocnici určiť rozdielne diagnózy na základe rovnakej snímky.

Čo na to nemocnica

Nemocnica priznáva, že počas pracovných dní je na APS jeden lekár, počas víkendov by ale mali byť dvaja a na urgente a pohotovosti je počas dňa sedem lekárov. „Na urgentnom príjme sledujeme v poslednom období zvýšený nárast malých pacientov s akútnymi respiračnými ochoreniami,“ vysvetlila dlhšie čakacie lehoty hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb Dana Kamenická s tým, že pacienti s menej závažným zdravotným stavom sú vyšetrovaní v ambulancii pohotovostnej služby. Fotografie z čakárne okomentovala tak, že ide o šírenie nepravdivých informácií. „Počas služby 3. februára v tejto ambulancii v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod. ošetrili celkovo 23 detí, ktoré prichádzali postupne,“ uviedla s tým, že v čakárni pred ambulanciou bolo 35 miest na sedenie. Problém vraj nastáva údajne vtedy, ak s chorým dieťaťom prídu viacerí dospelí.

Riešením nový urgent?

Dana Kamenická, hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb

- Na oddelení urgentného príjmu ( OUP) ročne ošetríme v priemere 55 000 detí. Preto sme nielen vybudovali úplne nové priestory urgentného príjmu, ale zmenili sme aj filozofiu poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti. Nový urgentný príjem bude pacientom k dispozícii okamžite po kolaudácii, predpokladáme, že od začiatku marca.

Čo sa mení?

1. Šesť ošetrovní Pacienti budú do ošetrovní odosielaní a lekár bude chodiť za nimi, nie opačne, ako tomu bolo doteraz. Personál podľa závažnosti stavu ľudí umiestni do ošetrovní.

2. Viac pacientov za rovnaký čas Nový koncept priniesol zmenu procesov a umožní pri rovnakom počte lekárov za rovnaký čas ošetriť viac pacientov. Skráti sa tým doba čakania na ošetrenie.

3. Počet lekárov Počas dňa sa v pracovné dni na urgentoch o deti stará 7 lekárov, v noci 4 lekári a 1 lekár v APS. Cez víkendy a sviatky sú počas dňa na urgentoch 5 lekári, v noci 4 a v APS 2 lekári.