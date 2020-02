Bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík: Navrhne ho Matovič za premiéra?

Kandidoval za prezidenta a neuspel, nekandiduje za premiéra a uspeje?!

Aj taká na prvý pohľad absurdná konštelácia sa začína črtať v prípade Roberta Mistríka, ktorý odstúpil pred prvý kolom minuloročných prezidentských volieb. Teraz sa o ňom začína šepkať v zákulisí ako o človeku, ktorý by mohol zmieriť opozičné strany a ktorého by mohol navrhnúť Igor Matovič za budúceho premiéra.

Necelé tri týždňe pred voľbami sa OĽaNO v pries­kumoch posunulo na druhé miesto hneď za Smer a ich preferencie sa za pár mesiacov viac ako zdvojnásobili. To stavia Matoviča v prípade úspechu opozície do úplne novej pozície - funkcia premiéra by mala patriť jemu. Líder OĽaNO však naznačuje, že post predsedu vlády možno prenechá niekomu inému. „Naše hnutie, ak by takto voľby dopadli a ak by takto ľudia rozhodli - do volieb sú 3 týždne, všetko sa môže zmeniť - tak v tom prípade by to bolo na nás, aby sme nominovali človeka, ktorý by bol premiérom alebo premiérkou,“ vyhlásil Matovič v markizáckej relácii Na telo s tým, že premiérsky post by určite neprenechal lídrovi inej strany.

V kuloároch sa v tejto súvislosti začína skloňovať meno Roberta Mistríka, ktorý v marcových voľbách odstúpil v prospech Zuzany Čaputovej (46). Zakladajúci člen SaS, ktorý neskôr stranu opustil a v lete odmietol Sulíkovu (52) ponuku ísť do volieb na kandidátke liberálov, by mohol teraz mohol zjednotiť opozičných lídrov. „Zachytil som tieto šumy, ale žiadne rokovania som neviedol a ani som so žiadnym lídrom o tom nehovoril,“ povedal pre Nový Čas Mistrík, ktorý pripustil, že ponuku na funkciu premiéra by od Matoviča prijal.

„Len pod podmienkou, že sa na tom zhodnú všetci partneri budúcej koalície,“ priblížil Mistrík a dodal, že za normálnych okolností by mal mať premiér za sebou silnú stranu. „No v našej opozícii je momentálne taká neštandardná situácia, že nech by už bol premiérom ktokoľvek z nich, vzájomné antipatie privedú túto krajinu do zmaru,“ vysvetlil Mistrík.

Mohol by byť akceptovaný naprieč stranami

Tomáš Koziak, politológ

Ako jedna z možných alternatív to tu je, ale bolo by to dosť neštandardné. Bol by to úplne nový spôsob vládnutia, ktorý v našom politickom systéme zatiaľ nepoznáme. Veľmi neštandardné je, že nepochádza z prostredia žiadnej z politických strán, ktoré by mohli dostať poverenie na zostavenie vlády.

Mistrík by však mohol byť akceptovaný naprieč všetkými politickými stranami z opozície, ktoré by mohli zostaviť vládu. Možno by bol len koordinátor stretnutí šéfov strán, ktoré by vo vláde sedeli. Bol by tým stmeľujúcim činiteľom, no jeho pozícia by boľa veľmi slabá, pretože by nebol naviazaný na žiadnu z politických strán. V praxi si to neviem predstaviť, ako by to vyzeralo.