Rybárovi sa na severe Európy darí: Vo Fínsku mi chýba len rodina

Potvrdil skvelé štatistiky. Tie zdobia hokejového brankára Patrika Rybára (26) od začiatku sezóny vo fínskej lige, kde pôsobí v klube Kärpät Oulu a vo výbornom svetle sa predstavil aj na turnaji Kaufland Cup 2020.

V Poprade odchytal sobotňajší rozhodujúci zápas o celkový triumf proti Olympijskému tímu Ruska a pomohol v ňom k víťazstvu Slovenska 2:1.

Prežívate skvelú sezónu vo Fínsku. Čomu to pripisujete?

- Z tímového hľadiska to nie je až taký úžasný ročník. Najdôležitejšie veci sa začnú diať až teraz a tam to treba na súperov rozbaliť. Čomu pripisujem svoje štatistiky? V prvom rade kvalitnej príprave. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na USA, kde som tvrdo pracoval a bol tam výborný tréner brankárov.

Rozmýšľate nad návratom do zámoria?

- Neuvažujem nad tým. V Európe mám podpísanú ročnú zmluvu, hoci môžem odísť do Ameriky. V tejto chvíli však neviem o tom, že by som mal šancu zabojovať o kontrakt v zámorí.

Krajina tisícich jazier je špecifická tým, že desať mesiacov je tam zima. Ako to zvládate?

- Natrafil som na zimu a tmu. Momentálne som sám, pretože priateľka pracuje v Bratislave. Neoplatilo sa jej ísť so mnou na jeden rok. Vo Fínsku sa navyše ťažko hľadá práca a človek musí ovládať tamojší jazyk. Stále som na štadióne, takže zimu už vôbec nepociťujem (úsmev). Ja som taký spáč a tma mi vyhovuje.

Nejaké mimohokejové hobby?

- Nemám nič také ako niektorí chalani, ktorí trávia čas na rybačke. Poslal som prihlášku na vysokú školu, ktorú si urobím. To bude moje hobby.

Váš spoluhráč Michal Krištof naznačil, že mu na severe Európy chýbajú halušky a kapustnica. A vám?

- Na jedlo nie som zaťažený. Skôr mi chýbajú moji najbližší, no na druhej strane som obklopený skvelou partiou ľudí, čo mi v značnej miere uľahčuje pôsobenie mimo domu.

Vyslalo Slovensko ovládnutím domáceho turnaja Kaufland Cup pozitívny signál fanúšikom pred májovými MS vo Švajčiarsku?

- Káder sme postavili na viacerých chalanoch z Tipsport Ligy, ale zvládli to výborne. Bojovali sme ako jeden celok a tak to má stále vyzerať. Nemusíte hrať v najlepšej lige sveta a úspech sa dostaví. Toto ukázali chlapci z domácej súťaže. Podarilo sa nám tiež využiť to, že Rusko hralo dva dni za sebou.