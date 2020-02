Útočník Przygodzki vyrastal po boku Tatara: Poľsku pomohol k postupu slovenský rodák

Senzačný postup! Hokejisti Poľska si koncom augusta zahrajú na Slovensku kvalifikáciu, aj proti zverencom trénera Craiga Ramsayho, o postup na zimnú olympiádu 2022 v Pekingu.

Cez víkend totiž dokázali v predkvalifikácii v rozhodujúcom súboji zdolať silný Kazachstan 3:2. K veľkému úspechu poľského hokeja dopomohol v troch dueloch dvoma gólmi aj útočník Martin Przygodzki (28), ktorý sa narodil v Trenčíne a vyrastal po boku Tatara či Záborského!

Przygodzki ako mládežník vyrastal na Slovensku a obliekal juniorský dres Trenčína, no celú seniorskú kariéru už odohral v poľských kluboch. „Áno, vyrastal som hokejovo v Trenčíne, ale potom som odišiel hrať seniorský hokej do Poľska. Šancu mi dalo mužstvo Tychy, ale keďže mali veľa cudzincov, tak som sa rozhodol prijať aj poľské občianstvo. Mal som to o to ľahšie, že môj otec je Poliak a mamina Slovenka. Veľmi mi pomohli v začiatkoch,“ prezradil Novému Času Martin, ako sa dostal k poľskému občianstvu.

„Navyše som si vtedy povedal, že mám aj väčšiu šancu zahrať si za Poľsko na medzinárodnej scéne, čo sa mi teraz aj podarilo. Od minulej sezóny som súčasťou poľského tímu a som veľmi rád, že fínsky kouč Valtonen mi dal šancu. Je to veľký úspech, že sme postúpili, veď Kazachstan mal v kádri až 18 hráčov z KHL.“ Pre Martina má postup do finálovej fázy kvalifikácie bonusovú príchuť. Koncom augusta sa tento turnaj uskutoční na Slovensku aj za účasti nášho výberu, Rakúska, Bieloruska a práve Poľska. „Bol by som rád, keby som sa dostal do výberu, ktorý sa predstaví na Slovensku.“

Przygodzki prezradil, že ako mládežník vyrastal s viacerými slovenskými hviezdami. „V doraste Dukly som bol aj s Tomášom Tatarom a počas letnej prípravy trénujem i s Tomášom Záborským,“ dodal Martin.

Martin Przygodzki

Narodený: 26. septembra 1991 v Trenčíne

Post: útočník

Rodičia: otec Poliak, mama Slovenka

Kluby: Trenčín 18, Topoľčany 18, Dubnica 18, Trenčín 20, Tychy, Katowice, Bytom, Jastrzebie, Opole, Oswiecim

Reprezentácia: 12 štartov za poľský výber/3 góly.