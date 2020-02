Módna polícia z 92. ročníka Oscarov: Najvulgárnejšia žena večera?!

Obrovské prekvapenie! Oscara za najlepší film nezískala favorizovaná vojnová dráma 1917 režiséra Sama Mendesa a ani Joker.

Odniesol si ho juhokórejský film Parazit. Vôbec prvýkrát v 92-ročnej histórii sa tým najlepším stal cudzojazyčný film s titulkami. Juhokórejský Parazit to zobral útokom. Okrem ceny za najlepší film si odniesol tri ďalšie sošky – za réžiu, scenár a za najlepší zahraničný film. So štyrmi Oscarmi sa tak stal absolútnym víťazom večera. Favorizovaný film 1917 dostal troch Oscarov, no všetky v technických kategóriách. Nasledovali filmy Joker, Vtedy v Hollywoode a Ford vs. Ferrari, ktorý sa u nás premieta pod názvom Le Mans ´66.

Fotogaléria 22 fotiek v galérii

Parazit je ostrá satira o dvoch rodinách, ktoré žijú v Soule. Jedna chudobná v pivničnom byte a druhá bohatá vo veľkom dome. Na 92. ročníku Oscarov sa podarilo to, čo doteraz žiadny film s titulkami nedokázal. „Cítim sa, akoby som sa mal zobudiť a zistiť, že to celé bol iba sen. Je to veľmi surrealistický pocit,“ povedal režisér Bong Joon Ho. Producentka Kwak Sin-ae povedala, že nemá slov: „Nikdy sme si nepredstavovali, že sa toto stane. Mám pocit, že sa práve deje história.“ Ďakovné prejavy sa organizátori snažili skrátiť zhasnutím svetiel na pódiu, ale publikum ich vypískalo. A tak reflektory opäť zažali a oslavy mohli pokračovať.

Zabudli na Perryho! Otvoriť galériu Luke Perry Zdroj: sita

Veľké faux pas! Organizátori Oscarov si tak, ako každý rok, pripomenuli veľké postavy filmu, ktoré vlani navždy odišli. Vynechali pritom Luka Perryho († 52), ktorý zomrel vlani v marci. Je to o to čudnejšie, že vystupoval aj v jednom z nominovaných filmov Vtedy v Hollywoode. Navyše, do spomienkového klipu stihli pridať aj Kobeho Bryanta a Kirka Douglasa, ktorí zomreli len nedávno.

Módna polícia očami Karin

Scarlett Johansson (35) - 10/10 Otvoriť galériu Scarlett Johansson Zdroj: sita

Jednou z najsexi žien na červenom koberci bola Scarlett v metalických šatách od Oscar de la Renta. Zaujímavé boli najmä vrchnou časťou, ktorá bola akoby ušitá z množstva cínových retiazok, ktoré voľne padali až na sukňu.