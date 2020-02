Moderátor Nikodým po rokoch odkryl tajomstvo odchodu z rádia: Chcel som viac peňazí za menej roboty

Málokto vie, že úspešná kariéra moderátora Martina Nikodýma (48) odštartovala pred rokmi vo Fun rádiu, ktorého bol aj historicky prvým spíkrom.

Po ôsmich rokoch, v lete 1998, sa však sympatický blondiak rozhodol odísť. Jeho kroky smerovali do televízie, ktorej zostal verný dodnes. Nikodým najnovšie prelomil mlčanie a konečne priznal, prečo v obľúbenom rádiu skončil a ktorá televízia ho prijala s otvorenou náručou.

Nikodým patrí už roky k najlepším moderátorom na Slovensku. Medzi špičku sa vyšvihol, keď okrem relácie Milujem Slovensko zahviezdil aj v šou Tvoja tvár znie povedome. Avšak pred tým, ako sa začal presadzovať v televízii, bolo jeho meno dlho spojené s populárnym Fun rádiom. Aj keď sa mu dostalo cti byť jeho vôbec prvým moderátorom, po ôsmich rokoch ho pôsobenie v éteri omrzelo a rozhodol sa svoju kariéru spíkra ukončiť.

Martin teraz konečne priznal, čo stálo za jeho nečakaným koncom v roku 1998. „Mal som pocit, že sa môžem posunúť. Tak som nastúpil do televízie Markíza. Po všetkých tých rokoch som chcel skúsiť zmenu a začať mať menej práce za viac peňazí,“ vysvetlil svoj odchod z Fun rádia v šou Adely a Sajfu. Paradoxné je, že na nízky plat v rádiu sa nedávno posťažoval aj ďalší moderátor - Milan Junior Zimnýkoval.

„Rádio je teraz neefektívne z pohľadu času a peňazí,“ povedal v rozhovore pre Ženský web s tým, že mu nevyhovuje ani pracovný čas, ktorý mu zasahuje do jeho plánov. „To ranné vstávanie je komplikované z pohľadu zázemia v rodine, keď by som mohol voziť dcérku, ale namiesto toho som v rádiu,“ dodal Junior. Naopak, Nikodým s čímsi podobným problém nikdy nemal. „My sme v rádiu aj spávali. Neskoro večer sme skončili a prespávali tam do ďalšieho vysielania na druhý deň,“ zaspomínal si.