Krutý syndróm vyhorenia: Tu je 6 trikov, ako mať svoje nervy pod kontrolou!

Naplnený diár celý týždeň od rána do večera, práca 10 a viac hodín, žiadny čas na relax a strata nadšenia zo života: Je vám to povedomé? Možno ste na prahu vyhorenia.

Aj keď to často nie je ľahká úloha, ale chronickému stresu a vyhoreniu sa dá vyhnúť. Môže pomôcť strava, pohyb či ukončenie toxických vzťahov.

Syndróm vyhorenia alias energetická kríza

Tento stav nastáva vtedy, keď človek obetuje všetko práci, a to aj to najdôležitejšie: svoj čas. Rodina, priatelia, koníčky, všetko ide bokom na úkor “pracovného poslania”. Vyhorenie prichádza, keď sa očakávania nenapĺňajú a človek začne mať pocit, že aj napriek najväčšiemu úsiliu nedokáže vyhovieť všetkým požiadavkám. Dostaví sa nespokojnosť, poruchy spánku, pamäte, zníženie sebadôvery.

To, čo bolo na začiatku hnacím motorom - motivácia, sa začína postupne vytrácať. Dôležité je včas rozpoznať signály a neignorovať varovania, že niečo nie je v poriadku:

● strácate radosť zo stretnutia s rodinou, priateľmi,

● prežívate pocity prázdnoty,

● máte problémy so spánkom,

● prežívate nechuť ísť do práce,

● máte myšlienky, že vaša práca začína strácať zmysel,

● začínate pociťovať zdravotné ťažkosti ako bolesti hlavy alebo chrbta.

Ako účinne bojovať proti vyhoreniu?

Budovanie nových návykov znamená dostať sa na dobrú cestu k prelomeniu energetickej krízy.

#1 Obmedzte množstvo času s negatívnymi ľuďmi

Negatívni ľudia vás môžu svojimi myšlienkami a názormi ťahať “dole”, čo môže mať za následok zmeny nálad, podráždenie a pocity vyčerpania. Niekedy si ani len neuvedomíte, že ste súčasť toxického vzťahu - a že kontakt s takou osobou vám spôsobuje stres.

#2 Jedzte vyváženú stravu

Človek pod stresom často siaha po strave “príliš bohatej” na tuky a cukry, čo môže znamenať ďalšie problémy v budúcnosti, a nielen tie zdravotné.

Tip: Bylinky proti stresu

Do svojej stravy pokojne zaraďte aj dary prírody, ktoré sú schopné pomôcť vám nájsť duševnú rovnováhu, ako napríklad medovku lekársku alebo ľubovník bodkovaný. Môžete si z nich pripraviť bylinkový čaj na ukľudnenie.

Spolu s valeriánou lekárskou ich nájdete aj v tabletkách na prírodnej báze Zerex Zenaden. Tie priaznivo vplývajú na duševné zdravie, relaxáciu a kognitívne funkcie.

#3 Zachovajte si dobré spánkové návyky

Správna dĺžka a kvalita spánku vám pomôžu zbaviť sa únavy a načerpať dostatok energie do ďalšieho dňa.

Tip: Bylinky pre lepší spánok

Zo začiatku môže byť ťažké “zaliezť” do postele už o desiatej večer a stráviť spánkom celých 8 hodín. So zaspávaním vám môžu pomôcť bylinky: medovka lekárska, valeriána lekárska, mučenka pleťová - podporujú duševné zdravie, relaxáciu, napomáhajú zdravému spánku.

#4 Venujte sa cvičeniu

Budovanie a rozvoj tela vám pomôže aj s produkciou hormónov, ktoré sa postarajú o vašu lepšiu náladu a spokojnosť. Nemusí ísť hneď o crossfit ani hodiny kardia. Kľudne stačí, ak si na aktivitu vyčleníte aj polhodinu denne.

#5 Rozvrhnite si denné aktivity

Okrem práce sa nezabudnite venovať rodine, priateľom, rozvoju tela aj ducha. Každý deň si vyhraďte čas na oddych aj zábavu.

#6 Vyskúšajte doplnky stravy na stres

Je dôležité starať sa o duševné zdravie a bojovať proti stresu na všetkých frontoch. Ak na sebe naozaj pociťujete vplyvy stresu, skúste do stravy zahrnúť vitamíny C a B6, a L-tryptofán. Ide o aminokyselinu, ktorá zvyšuje syntézu serotonínu a pomáha navodiť ukľudnenie. Najjednoduchšie je v tomto prípade siahnuť po doplnkoch výživy, ktoré v sebe spájajú silu dôležitých vitamínov, upokojujúcich byliniek a L-tryptofánu. Takéto výživové doplnky nájdete voľne dostupné aj v online obchode Zerex.