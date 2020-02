Prezidentka navrhla, aby sa vláda pre Istanbulský dohovor obrátila na Ústavný súd

Prezidentka Zuzana Čaputová navrhla premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), aby sa pre Istanbulský dohovor vláda obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR, ak má pochybnosti o tom, či patrí do právneho a hodnotového prostredia Slovenska.

Uviedla to po stretnutí s premiérom a predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS). "Názor Ústavného súdu by mohol byť kvalifikovaným a vecným príspevkom do diskusie o citlivej téme Istanbulského dohovoru. V otázkach, ako je aj táto, sa môžeme posunúť len vo vecnej diskusii a s rešpektom k nášmu základnému zákonu, teda ústave, podľa ktorej má o súhlase s ratifikáciou rozhodnúť parlament," vyhlásila v pondelok prezidentka. Podotkla, že nebude stáť v ceste vôli väčšiny v parlamente, pokiaľ o pristúpení alebo nepristúpení k dohovoru rozhodne ústavne predpísaným spôsobom. To sa však podľa nej doteraz nestalo.

Istanbulský dohovor nie je ratifikovaný a podľa prezidentky Slovensku z neho žiadne záväzky nevyplývajú, a teda neplatí a nie je súčasťou právnej reality SR. "K jeho ratifikácii by mohlo prísť len vtedy, ak by väčšina parlamentu vyjadrila súhlas s pristúpením k dohovoru po prerokovaní jeho textu, čo sa doteraz nestalo a zjavne k tomu ani nie je politická vôľa," skonštatovala hlava štátu. Stav týkajúci sa dohovoru platí od roku 2011, a keďže dohovor neplatí, nie je podľa Čaputovej žiaden naliehavý dôvod riešiť ho tri týždne pred voľbami.

Prezidentka tiež vyjadrila pochopenie k obavám ľudí, podľa svojich slov rešpektuje výhradu k dohovoru a uznáva právo každému vyjadriť sa. "Čo však rešpektovať nemôžem a nebudem, je prekrúcanie faktov, vyvolávanie strachu a nenávisti k nositeľom iného názoru," dodala. Výhrady k Istanbulskému dohovoru podľa nej nemá celá spoločnosť. Dodala, že existuje aj veľká časť ľudí, ktorí v ňom vidia účel prihlásiť sa k boju proti násiliu páchanému na ženách. Tento hlas podľa nej musí byť tiež vypočutý a má mať rovnakú váhu.

Organizátorov a účastníkov utorkových (11. 2.) protestov súvisiacich s odmietnutím dohovoru Čaputová požiadala, aby svoj názor vyjadrili pokojne a nekonfrontačne. "Buďme si, prosím, vedomí váhy svojich slov a skutkov a buďme si vedomí zodpovednosti za následky, ktoré nenávistná rétorika a vyvolávanie úplne zbytočných vášní našej spoločnosti spôsobujú," uzavrela.