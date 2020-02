Predĺžené voľno sa im skončilo: Číňania sa začínajú vracať do práce

Ľudia v Číne sa začínajú vracať do práce po sviatočnom voľne predĺženom úradmi pre koronavírus, ktorým sa v krajine nakazilo už viac ako 40.000 ľudí a viac ako 900 mu podľahlo.

Ako v pondelok informovala agentúra Reuters, postupný návrat ľudí v Číne do práce je možný po tom, ako tamojšie úrady uvoľnili reštrikcie prijaté v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu. Podľa Reuters však mnohé úrady a firmy zostali v pondelok ešte aj tak zavreté a veľa ľudí radšej pracuje z domu. I jedna z najvyťaženejších liniek pekinského metra v pondelok ráno prepravovala oveľa menej cestujúcich, než býva zvykom, a všetci pasažieri mali na tvári ochranné rúška.

Iní obyvatelia sa do práce vybrali radšej pešo či na bicykli, nie verejnou dopravou. Niektoré firmy svojim zamestnancom výslovne zakázali používať MHD. V snahe zastaviť šírenie koronavírusu čínske úrady na prelome januára a februára o desať dní predĺžili voľno, ktoré zvyčajne sprevádza oslavy príchodu lunárneho nového roku. Vtedy vyhlásené obmedzenia začali čínske úrady postupne uvoľňovať. Predstaviteľ pekinskej vlády však v rozhovore pre Reuters upozornil, že teraz, keď sa ľudia vracajú do práce, bude ťažšie obmedziť šírenie koronavírusu a problémy s prevenciou a kontrolami ľudí sa budú zväčšovať. Podľa neho boj proti koronavírusu vstupuje do kritickej fázy. Provincia Chu-pej, kde žije 60 miliónov ľudí a je nákazou koronavírusom postihnutá najviac, zatiaľ zostáva uzavretá pred okolitým svetom.

Odstávky mnohých tovární v Číne, druhej najväčšej ekonomike na svete, vyvolali obavy z narušenia procesov v globálnych dodávateľských reťazcoch, uviedol Reuters. Koronavírus je tiež obrovskou skúškou pre čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý sa v uplynulých dňoch držal skôr v ústraní a rozhodnutia vlády pri riešení krízy s novým koronavírusom verejnosti oznamoval premiér Li Kche-čchiang.

Si sa na verejnosti prvýkrát od vypuknutia nákazy objavil práve v pondelok: štátna televízia ho nasnímala počas návštevy v jednej z častí Pekingu, kde sa oboznamoval s prijatými preventívnymi opatrenia a dal si odmerať teplotu. Na tvári mal rúško, dodal Reuters, podľa ktorej Si súčasne ubezpečil, že Čína koronavírus porazí.