Dobré fondy EÚ - Plynovodné prepojenie medzi Poľskom a Slovenskom aj vďaka investíciám z EÚ

Možno si ešte spomínate na plynovú krízu z roku 2009? Rusko vtedy zastavilo dodávky zemného plynu cez Ukrajinu aj na územie Slovenska. Aby sa podobná situácia nemohla opakovať, vznikol projekt nového plynovodného prepojenia, ktoré spolufinancuje Európska únia sumou viac ako 55 miliónov eur.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vo Veľkých Kapušanoch začína trať plynovodu, ktorá prepája tranzitný plynovod s poľským mestom Świnoujście, kde je možné napojiť dodávky skvapalneného plynu z Nórska.

V prípade, že by dodávky z Ruska boli vypnuté, vieme doplniť plyn z iných zdrojov. Toto prepojenie tiež umožní diverzifikovať dodávky plynu aj pre ďalšie európske štáty. Slovenská časť plynovodu by mala byť hotová do konca roku 2021.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku www.dobrefondy.eu.