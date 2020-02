Google spustil očakávanú novinku: Známe tatranské chaty si obhliadnete už aj z pohodlia domova

Najvyššie položené vysokohorské tatranské chaty - Zbojnícka a Téryho chata sú novinkou v internetovej službe Street View od spoločnosti Google.

Služba, ktorá zaznamenáva pohľad na ulice a chodníky špeciálnym fotoaparátom, bola o ďalšie turistické zaujímavosti Slovenska obohatená pri príležitosti 15. výročia Máp Google. Zobrazenie obidvoch chát v Street View zachytáva Tatry, ako aj samotné chaty a ich okolie.

„Možno by sme sa mali obávať, že sa tradičné vysokotatranské turistické chaty stanú dosiahnuteľné z kresla. Napriek tomu sme k vytvoreniu ich Street View zobrazenia ochotne dali súhlas. Umožní to virtuálne zájsť si na chatu aj ľuďom, ktorí majú zdravotný hendikep či vyšší vek. A pre mladých, zdravých je to lákavá upútavka na krásne scenérie, za ktorými sa oplatí stúpať tých niekoľko sto výškových metrov a dopriať si endorfínové potešenie z peknej túry, s reálne spoteným chrbtom a reálnou šálkou voňavého čaju na našich chatách,“ komentoval špeciálne snímanie Peter Dragúň, predseda Klubu slovenských turistov.

Od roku 2005 zmapovali Mapy Google viac ako 220 krajín a teritórií. V mapách sú dostupné aj informácie, hodnotenia a recenzie pre 200 miliónov firiem, reštaurácií a kaviarní po celom svete. Vďaka novým technológiám, ako je napríklad automatizácia procesov spracovania mapových podkladov založených na strojovom učení, je možné do Máp Google pridávať ďalšie funkcie, ako napríklad Live View, čiže navigáciu, ktorá využíva rozšírenú realitu pre lepšiu predstavu, ktorým smerom kráčať.

Prostredníctvom služby Street View majú už dnes používatelia príležitosť navštíviť väčšinu slovenských miest, viaceré hrady a zámky, nechýba ani prírodné dedičstvo, vrátane národných parkov. Infraštruktúra, a to najmä v mestách, sa neustále mení, a preto sa musia snímky v službe aj pravidelne aktualizovať.