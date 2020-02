Žena mala všetky príznaky tehotenstva: Sila, čo z nej nakoniec vybrali

Keď Katie Holmes začala trpieť rannými nevoľnosťami a prestala mať menštruáciu, myslela si, že je tehotná.

Jej bruško rástlo, ľudia jej uvoľnovali svoje miesta v prostriedkoch verejnej dopravy a neustále musela odpovedať na otázky, kedy má termín pôrodu. No aj napriek viacerým návštevám u doktora a tehotenským testom sa jej tehotenstvo nepotvrdilo. Ako informuje Metro, žena brala antibiotiká na zápal močových ciest, no ani tie nepomohli. Bola šokovaná, keď jej jedného večera "spadlo" brucho.

A tak doktori zistili, že žena má na vaječníkoch cystu ťažšiu ako 6 kilogramov, čiže vážiacu približne toľko ako dvojičky. Angličanka si ju nechala vyoperovať, s tým, že jej vybrali aj jeden vaječník. Obávala sa, že to jej neskôr spôsobí problémy pri počatí dieťaťa, no nakoniec sa jej podarilo otehotnieť už o šesť mesiacov neskôr. Stala sa matkou malej dcérky Avy.

"Celé mesiace som netušila, čo sa to so mnou deje. Bolo to frustrujúce a taktiež veľmi strašidelné, nepoznať odpoveď na moje otázky. Mala som silné bolesti, nedokázala som sa normálne vymočiť a prestala som mať menštruáciu. Už keď som zjedla polku porcie jedla, tak som bola prejedená, a moje brucho stále rástlo, hoci nikde inde som nepriberala. Došlo to až do takého štádia, že ľudia sa ma pýtali, kedy mám termín pôrodu a ponúkali mi svoje miesta na sedenie vo verejnej doprave. Bolo to ponižujúce," hovorí Katie.

Všetko sa začalo počas nočnej služby na benzínovej stanici v septembri roku 2016. Keď služba skončila, vrátila sa domov a začala zvracať. Pár ďalších dní sa necítila dobre. Jej doktor si myslel, že trpí gastroenteritídou, a predpísal jej na to lieky. Keďže nezabrali, Katie sa k nemu vrátila, a vracala sa k nemu každý týždeň po dobu dvoch mesiacov.

"Cítila som sa hrozne a vôbec som nevedela, čo sa to so mnou deje." Každý týždeň v septembri a v októbri som šla k doktorovi a ten mi zakaždým predpisoval iné tablety, mysliac si, že ide o infekciu žalúdka alebo močového mechúra.

"Po troch týždňoch mi už prestalo bývať zle, no začali ma trápiť bolesti hlavy. Dokázala som zjesť iba polovicu porcie jedla a potom som bola celá nafúknutá s bolesťou v boku. Raz som vošla do sprchy a myslela som si, že odpadnem, tak som z nej musela vyjsť, ľahnúť si na posteľ a čakať, kým sa mi prestane točiť hlava," hovorí.

Čudné je, že všetky tieto príznaky nasvedčovali tomu, že je Katie tehotná, no testy ukazovali, že nie je. Ráno zvracala, nemala menštruáciu, nedokázala sa poriadne vymočiť a jej bruško bolo stále väčšie a pevnejšie. Táto situácia sa nezmenila ani v novembri, dokonca jej začali v chuchvalcoch vypadávať vlasy. Doktori nevedeli, čo sa za tým skrýva.

Prišiel december a ako si Katie sadala na posteľ, zacítila zrazu príšernú bolesť. Podarilo sa jej vyliezť z postele a podišla k zrkadlu. S hrôzou v očiach zistila, že jej brucho "spadlo". "Pamätám si tú neznesiteľnú bolesť, ktorá mi prechádzala žalúdkom. Bola to ta najhoršia bolesť, akú som kedy cítila. Pamätám si, ako som sa pozrela dole na moje brucho, keď som ležala, a vedela som, že vyzerá inak. Podišla som k zrkadlu. Moje brucho bolo celé mesiace pevné a guľaté, ale keď som sa naň pozrela tú noc, bolo to akoby spadlo a ja som sa pozerala na mäkké ovísajúce brucho. Bolo to skutočne zvláštne - dovtedy som vyzerala ako tehotná a to sa v priebehu jedného večera zmenilo a ja som vyzerala ako extrémne obézna."

Kate začala hľadať na internete, čo jej je, a našla príbehy iných žien, ktoré popisovali rovnaké príznaky, aké mala Katie. Zistili, že mali cystu na vaječníku. S novými poznatkami išla k doktorke, ktorá ju poslala na ultrazvuk. Vďaka nemu konečne zistili, že žena má v sebe šesťkilovú cystu. Tá bola tak veľká, že na snímke pokrývala celé jej vaječníky. Vďaka skenu zistili, že cysta už vytlačila niektoré orgány k rebrám.

"Bola som šťastná, že som už vedela, čo mi je, ale zároveň som bola vydesená, že mám rakovinu. Doktori ma varovali, že ak sú moje vaječníky kvôli tej cyste skrútené, budú ich musieť odstrániť. Hrozilo, že už vôbec nebudem mať deti." Testy odhalili, že cysta obsahovala rakovinové tkanivo, ale lekári úspešne odstránili celú hmotu pred tým, ako sa rakovina mohla rozšíriť, takže Katie zostala bez rakoviny. Jej zdravie sa vrátilo do normálu, opäť mala menštruáciu, jej brucho bolo opäť štíhle.

A napriek obavám z neplodností, v júli 2017 zistila, že je tehotná. V apríli 2018 porodila dcérku Avu. Katie povedala: „Deň po mojej operácii som bola zdevastovaná, keď som počula, že musia odstrániť vaječník. Myslela som, že už nikdy nebudem mať deti. Kým sa toto všetko neudialo, nebola som si istá, či chcem deti, ale keď mi tá šanca mala byť odobratá, bolo to príšerné. Snažila som sa opäť vrátiť do starých koľají, keď som zrazu zistila, že som tehotná - a tentokrát už naozaj! Bola som v siedmom nebi. Som nesmierne šťastná, Ava je úžasná a som rada, že mi cysta na vaječníku nezabránila v tom, byť mamou."