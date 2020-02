Spoveď znásilnenej matky: Synov kamarát k nim chodil každý deň, nečakala, že raz urobí toto

Matka si prešla ťažkými chvíľami, keď ju znásilnil najlepší kamarát jej syna. Až teraz sa po rokoch rozhodla podeliť o svoj príbeh.

Carlyn Thompson poznala chlapca s menom Gregory Houslin od jeho štrnástich rokov a považovala ho za "slušného, typického násťročného chlapca". No ako informuje The Sun, Gregory takmer zničil život dnes 58-ročnej žene.

Carlyn sa odvážila odhaliť svoju identitu a porozprávala o osudnom dni, keď ju chlapec napadol v jej vlastnom dome po tom, čo mu pripravila čaj. "Poznala som Gregoryho ešte z čias, keď bol dieťaťom a nemyslela som si, že je schopný takéhoto niečoho."

Gregory sa prvýkrát objavil u nich v roku 1996, keď si jej synovia, Matthew a Dan Thompson priviezli domov po škole kamaráta. "Keď som spoznala Gregoryho, bol slušný a pôsobil ako obyčajný tínedžer," hovorí matka. "Odvtedy vždy, keď som sa vrátila domov z práce bol Gregory na hornom poschodí s mojimi synmi a počúvali hudbu alebo hrali hry. Vždy ma pozdravil a porozprával mi o tom, aký mal deň."

Keď sa Carlyni synovia odsťahovali, zastavil sa Gregory aj tak z času na čas u nich doma. Práve počas jednej z týchto návštev sa všetko zmenilo. V januári 2005 sa Gregory objavil u nej doma. "Bola som veľmi rada, že ho vidím a uvarila som nám čaj," hovorí Carlyn.

Pár hodín sa rozprávali a zrazu si Carlyn uvedomila, koľko už je hodín. "Otvorila som mu vchodové dvere a čakala, kým odíde. No on mi povedal, že nikam nejde a trval na tom, že ostane tu." Znepokojená Carlyn rýchlo zavolala jej synovi, ktorý žil na druhej strane ulice, no ten nebol doma.

Z ničoho nič ju zrazu Gregory schmatol. "Odrazu ma Gregory pevne uchopil a odsotil na pohovku. Bola som v šoku a začala som kričať. Stále som mala v ruke telefón, tak som vytočila číslo prvej pomoci, no mobil mi spadol skôr, ako som stihla stlačiť tlačidlo Volať."

Potom jej Gregory stiahol rifle a spodnú bielizeň. "Modlila som sa, aby boli moji susedia doma, a kričala som z plných pľúc 'Niekto ma znásilňuje! Prosím pomoc!', no nikto mi nepomohol."

Keď sa toto utrpenie skončilo, utiekla Carlyn do kúpeľne a okamžite zavolala políciu. No Gregoryho to nevydesilo. "Keď som dovolala, objavil sa Gregory za mnou a usmial sa na mňa v zrkadle. Bola som paralyzovaná strachom. Nič nepovedal, iba sa usmieval."

V tej chvíli prišla polícia, Carlyn vybehla von a zrútila sa priamo do náruče policajtky. Gregoryho zatkli a obvinili zo znásilnenia. V septembri 2005 bol dnes 38-ročný Gregory odsúdený na päť a pol roka väzenia.

Ani súdne pojednávanie nebolo podľa slov matky prechádzkou ružovou záhradou. Houslin tvrdil, že žena s nim flirtovala a so sexom súhlasila. "Keď ho odsúdili, vydýchla som si úľavou," hovorí matka.

Trápenie sa ale týmto neskončilo. Gregoryho pustili z väzenia skôr a nehanbil sa ani vojsť do kaviarne, kde sedela Carlyn so svojím synom. Toto správanie ju šokovalo.

Dnes žije Carlyn v Škótsku neďaleko svojich rodičov. A síce ona sama bojuje s bolestnými spomienkami, rozhodla sa ukázať aj ostatným, že na konci tunela je vždy svetlo. "Konečne sa vyrovnávam s tým, čo sa stalo, a cítim, že som silnejšia. Tento príbeh chcem zdieľať s ostatnými, chcem ich povzbudiť, aby aj oni nahlásili svojich útočníkov. Je to síce veľmi ťažké, no zdvihnite ten telefón a zažiadajte si o spravodlivosť, ktorú si zaslúžite."