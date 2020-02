Bratislavská zoo oslavuje 60 rokov: Začínali s dvomi stovkami zvierat, dnes ich majú 1290

Zoologická záhrada v hlavnom meste oslavuje okrúhle výročie! Začínali s menším počtom zvierat, postupne sa ich repertoár rozšíril.

Okrem nováčikov, ktorí rokmi pribúdali, sa môžu popýšiť aj stálicami, ktoré sa stali doslova miláčikmi. Nový Čas zisťoval, čo všetko sa za 60 rokov pôsobenia v bratislavskej zoo zmenilo a koľko zvieratiek pribudlo.

Situovanie bratislavskej zoologickej záhrady nemalo jasné základy. Pôvodné návrhy hovorili o výstavbe v oblasti Železnej studničky na úpätí Malých Karpát. „Táto lokalita však bola označená za nevhodnú,“ povedala hovorkyňa bratislavskej zoo Zuzana Chalupová. Až neskôr sa rozhodlo o Mlynskej doline.

Zoo začínala so 74 druhmi zvierat v počte 238 jedincov. Zastúpené boli najmä mačkovité šelmy, opice, poníky, somáre, medvede, jelene, srnky, vodné vtáky, dravce, papagáje. Napriek tomu, že išlo o pomerne slušnú zbierku, rokmi im jedinci pribúdali a vytvárali sa im rodinky, ktoré sa však nezdržiavali dlhší čas. „Celé rodiny sa u nás vyskytujú len na krátky čas. Po určitom čase v závislosti od druhu sa potomkovia presúvajú do iných zoologických záhrad, aby sa zabránilo príbuzenskému páreniu,“ vysvetlila Chalupová. Každý chovaný druh má svojho koordinátora, aby bol prehľad o všetkých jedincoch.

Stálice aj nováčikovia

Počas dlhoročného pôsobenia sa v areáli vystriedalo množstvo zvierat, napriek tomu tam majú stálice, ktoré sú srdcom tohto krásneho miesta. „Najstarším zvieratkom v našej zoo je samica šimpanza učenlivého Uschi, ktorá sa narodila ešte v roku 1981,“ povedala hovorkyňa, podľa ktorej je Uschi skutočným zlatíčkom a najradšej zo všetkého sa prikrýva svojou dekou. Do budúcna sa nebránia ani rozširovaniu kolekcie zvierat, lenže to je zložitý proces a závisí aj od finančných prostriedkov. „Najbližšie by sme si radi priviezli samicu mačky maloškvrnnej k nášmu samcovi, ktorý je v zoo od mája 2019, a dve mladé samice nosorožca tuponosého k samici Ade,“ povedala Chalupová. Zoo aktuálne pracuje aj na rozšírení kolekcie plazov.

ZOO Bratislava

Dátum otvorenia: 9. 5. 1960

Pôvodná kolekcia: 74 druhov zvierat v počte 238 jedincov

Počet zvierat k decembru 2019: 183 a 1 290 chovných jedincov

Najstaršie zviera: samica šimpanza Uschi (narodená v roku 1981)

Najmladšie zviera: mláďatko oryxa arabského (narodené 22. 1. 2020)