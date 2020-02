Obyvatelia zaliatej časti Horoviec po záplavách: Z najhoršieho sme vonku, no stále sa bojíme

Ešte pred niekoľkými dňami so strachom sledovali, čo sa deje pred ich domami. Niekoľkí obyvatelia novopostavených domov v pokojnej časti obce Horovce (okr. Púchov) si konečne vydýchli. Voda spred ich domov zmizla. Nedávne záplavy pripomína len všadeprítomné blato.

Kým pred pár dňami sa obávali nielen o svoj majetok, ale aj o svoje zdravie, dnes už na dramatické chvíle spomínajú s úľavou a trocha aj s úsmevom. „Už je to, našťastie, dobré, aj keď nie ešte v suchu,“ hovoria obyvatelia z tichej časti Horoviec, ktorú pred štyrmi dňami zalial miestny potok Suchlica. Ešte stále síce majú obavy, ale je to už lepšie. „Potok sa už vyčistil, tak by sme už nemuseli čakať nepríjemné prekvapenie,“ dodali popri práci na odstraňovaní následkov živelnej pohromy.

V utorok od skorého rána so strachom sledovali stúpajúcu vodu. Malý potok za ich domami sa zmenil na besniaci živel a voda z neho sa rozliala po celom okolí. V obci vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči. Dominika (27) nám prezradila, že boli dokonca pobalení a pripravení odísť. „Mali sme strach aj pobalené veci, že pôjdeme preč. Stalo sa nám to prvýkrát,“ povedala vtedy vystrašená mamička. Potok je v správe povodia Váhu. „Samozrejme, roky nebol čistený, aj keď tam píšeme rok čo rok žiadosti o prečistenie. Odpoveď je vždy, že nemajú peniaze. Tak teraz, keď vzniknú veľké škody, už asi budú peniaze,“ povedal starosta Milan Velas pre TASR.