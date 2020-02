Starostovia zo zemplínskeho trojuholníka smrti: Toxická je naša pôda aj voda, chemikálie cítiť vo vzduchu

Starostovia obcí v blízkosti neslávne známeho odkaliska Poša na Zemplíne žiadajú vládu o pomoc. Chcú, aby sa aj na jedovaté územie vzťahovala mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila v Chemku Strážske.

Vláda však na to nevidí dôvod. Ministerstvo životného prostredia pracuje na sanácii odkaliska. V sudoch v areáli Chemko Strážske sa našli jedovaté PCB látky (polychlórované bifenyly). Vláda 22. januára v tejto súvislosti vyhlásila mimoriadnu situáciu. Predstaviteľom regionálnej a miestnej samosprávy v okrese Vranov nad Topľou to však nestačí. Píšu predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu a ministerke vnútra Denise Sakovej. Chcú, aby sa tento režim vzťahoval aj na odkalisko Poša. Odkalisko je evidované ako environmentálna záťaž. Starostovia pripomínajú, že pritekajúca, tzv. vyčistená odpadová voda z bývalého areálu Chemka Strážske aktivuje sedimenty a látky uložené v odkalisku sa cez Kyjovský potok vyplavujú do rieky Ondava.

„Odkalisko nebolo vybudované na uloženie nebezpečných látok, ktoré sa tam počas činnosti bývalého štátneho podniku Chemko Strážske uložili. Odkalisko je verejne prístupné bez akéhokoľvek zabezpečenia. Voľný prístup k nemu majú ľudia, ako aj voľne žijúce zvieratá. Problém PCB látok uskladnených v odkalisku Poša má ešte väčšie rozmery a zásadný dosah na zdravie obyvateľov celého regiónu,“ vysvetľujú v liste zástupcovia ľudí. Ministerstvá vnútra a životného prostredia neplánujú odkalisko zaradiť pod režim mimoriadnej situácie. Rezort životného prostredia podľa hovorcu Tomáša Ferenčáka pracuje na sanácii odkaliska.

Chemikálie cítiť vo vzduchu

Ľudia, ktorí žijú v bezprostrednej blízkosti zamoreného územia, sa boja. „Problém vnímam od roku 2002, keď som sem s manželkou prišiel bývať. Predchádzajúci starosta nemal záujem o environmentálnu problematiku. Spolu s novým vedením obce bojujeme za odstránenie špiny a skládky v trojuholníku smrti,” povedal lekár Tomáš Krajňák (74) z obce Nižný Hrušov. Ako doktor má o zdravie ľudí vážne obavy. Potok, ktorý tečie neďaleko ich domu, je takmer stále plný bielej peny. „Počas teplejších dní je zápach taký neznesiteľný, že ľudia tu musia zatvárať okná. Žene vtedy zakazujem ísť kdekoľvek von, tie chemikálie je cítiť vo vzduchu,” dodal Krajňák.

Čo hovoria starostovia z regiónu

Starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská

- Ak sa odkalisko Poša nezaradí do procesu mimoriadnej situácie, vyčistí sa len priestor v Chemku a odkalisko ostane ďalších 20 až 30 rokov neriešené. Areál Chemka je oplotený, ľudia tam nemajú voľný vstup. Odkalisko je však otvorené, hrajú sa tu deti, ľudia v okolí zbierajú huby a priamo to ohrozuje zdravie. Od odborníkov vieme, že nebezpečenstvo z odkaliska sa dokáže šíriť aj vzduchom a tiež cez potravinový reťazec.

Starosta Poše Tadeáš Malý

- V odkalisku Poša, v Kyjovskom potoku a v rieke Ondave boli namerané nadlimitné hodnoty PCB látok, arzénu a ďalších nebezpečných látok. Vzhľadom na to, že odkalisko je naďalej aktívne (ukončenie prevádzky malo byť v roku 2000), pokladám ho za kontinuálny zdroj znečisťovania životného prostredia s priamym dosahom na kvalitu zdravia obyvateľstva v regióne Zemplína. Samosprávy už niekoľko rokov upozorňujú kompetentné štátne orgány na riešenie tejto extrémnej environmentálnej záťaže. Okrem „kozmetických úprav“ sa neudiali žiadne zásadné zmeny pre zlepšenie.