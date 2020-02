Smutný nález v troskách prešovského paneláka smrti: Bude môcť Emília konečne pochovať mamu?

Najhoršia je neistota! Tragický výbuch paneláka v Prešove si vyžiadal sedem obetí a jednu nezvestnú dôchodkyňu. Je možné, že jej pozostatky sa teraz našli na skládke pri Hanušovciach nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou), kam vyviezli sutiny zo zbúranej bytovky.

Kriminalisti totiž dcére nezvestnej Emílie (70) oznámili, že medzi sutinami našli úlomky kostí. Ingrid Pelechová (49) tak má nádej, že sa ukončí jej dva mesiace trvajúce trápenie i neistota. Na výsledok skúmania si však ešte bude musieť počkať. Emília bývala na 12. poschodí bytovky, ktorou 6. decembra 2019 otriasol výbuch plynu. Jej dcéra tesne po tragédii utekala na Mukačevskú 7 a verila, že jej mamičke sa podarilo uniknúť pred smrteľným nebezpečenstvom. V čase, keď došlo k výbuchu, totiž zvykla chodiť na prechádzku so psíkom. Nádej Ingrid, že by mama mohla prežiť, však s pribúdajúcim časom slabla.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

„Prajem si, aby sa konečne skončila tá neistota. Chcela by som sa s mamkou naposledy rozlúčiť a jej pozostatkom nájsť dôstojné miesto, ktoré by som mohla navštevovať a zaspomínať si na ňu,“ povedala Ingrid so smútkom v hlase s tým, že už bola na odbere DNA. „Kriminalisti mi oznámili, že budú skúmať úlomky kostí a na základe DNA určia, či ide o pozostatky mojej mamičky,” hovorí utrápená žena. Po tragédii, ktorá otriasla celým Slovenskom, zmenila aj zamestnanie.

„Povedala som si, nový život, tak aj nová robota. Najdôležitejšie však je, aby sa potvrdilo alebo vyvrátilo, či ide o moju mamku. Podľa policajtov to však nebude skôr ako o mesiac.Potom budem môcť ukončiť aj vybavovanie formalít, ktoré s tým súvisia,” pripomenula Ingrid. Kosti v sutinách na skládke našli pracovníci spoločnosti Matijka. „Všetko nájdené odovzdávame polícii. Našlo sa aj niekoľko kostičiek. Policajti sa nazdávajú, že sú ľudské,“ reagoval konateľ firmy Peter Matijka. Pracovníci musia pretriediť takmer 9 ton sutiny, v ktorých našli rôzne aj cenné predmety. „Predpokladám, že prehľadávanie a likvidáciu sutín ukončíme asi o mesiac,” uzavrel Matijka.