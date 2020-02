Taký hokejový turnaj ste ešte nevideli: V Detve na ľade súperili mníšky a farári!

To sa tak často nevidí! Na zimnom štadióne v Detve sa konal 5. ročník charitatívneho turnaja kňazov v ľadovom hokeji. O prvenstvo bojovali štyri mužstvá, kde boli zastúpení bohoslovci z celého Slovenska.

Zvíťazilo mužstvo Spišskej diecézy, ktoré zdolalo Košickú arcidiecézu 3:1. Na štvrtom mieste skončili Rehoľníci SR. Zaujímavosťou a raritou bolo, že za nich hrali tri slovenské rehoľníčky! Tie sa medzi mužmi vôbec nestratili a na ľade predvádzali naozaj veľké hokejové umenie, lebo vôbec nejde o žiadne začiatočníčky. V obrane nastúpila viacnásobná majsterka Slovenska v ľadovom hokeji sestra saleziánka Andrea Badíková (45), ktorá pôsobí v reholi už 20 rokov. „Ja mám rada šport, som taký športový typ. Hrávala som predtým aj ženský futbal a hádzanú. Potom, keď založili hokejový klub v Dubnici nad Váhom, som začala hrať tam,“ povedala sestra Andrea.

V Detve sa v útoku predstavila aj novicka Mária Herichová (29), ktorá Slovensko reprezentovala na viacerých majstrovstvách sveta i na olympiáde v roku 2010 v kanadskom meste Vancouver. „Do rehole som vstúpila v roku 2017. Moje vnútorné obrátenie prišlo v čase, keď som hrávala hokej. Hokej som hrávala od 13 či 14 rokov za Poprad a od 17 rokov som bola zapojená do reprezentácie,“ povedala Mária s tým, že hoci dlhšie nestála na ľade z dôvodu misií v zahraničí, nerobí jej to problém. Trojicu dám na detvianskom ľade doplnila sestra saleziánka Daniela Oremová (33), ktorá hrávala v minulosti hokej za Banskú Bystricu. „K hokeju som sa dostala počas štúdia a viac ako tri roky som hrávala za Banskú Bystricu. Na tento turnaj nastupujem bez prípravy po 10 rokoch vo výstroji, takže bude to zábava,“ povedala so smiechom.

Od hokeja k Bohu

Najlepším hráčom a strelcom turnaja sa stal provinciál kapucínov Norbert Pšenčík (48), ktorý tiež hral za mužstvo Rehoľníci SR. „Ako muži a víťazné typy sme chceli vyhrať. Keďže puk je guľatý, tak sa nám to nepodarilo. Skúsime to o rok a gratulujeme víťazovi. Je tu Boh, ktorému sme to celé dávali, a to, že sme sa tu všetci stretli, a, samozrejme, išlo aj o charitu,“ povedal s úsmevom bývalý hokejista, ktorý mal príhovor aj na pohrebe Pavla Demitru († 36) a podľa ktorého je hokej doslova diagnóza. Avšak s hokejom skončil, lebo chcel byť kňazom. Kedysi však hrával za Žilinu.

„Po maturite ma odkúpil Liptovský Mikuláš, kde som hrával za dorast, a potom som narukoval do Michaloviec, kde som hrával 1,5 roka na vojenčine prvú slovenskú ligu,“ vysvetlil Pšenčík s tým, že potom sa začal zberať duchovným smerom. Keď ho v roku 2011 oslovili, aby na poslednej rozlúčke s našou hokejovou legendou Pavlom Demitrom († 36) mal párminútový príhovor, nemohol odmietnuť.Zodpovednosť a aj miesto, kde by mal stáť niekto iný. Chceli však, aby to bol kňaz. Prijal som to, ale pocit to bol náročný. Na druhej strane som to vnímal aj ako pozvanie od Boha. Ako česť a dar,“ uzavrel Norbert Pšenčík.