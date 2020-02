Chlapček na fotografii, ktorého stredné meno je Vladimír, je jeden z najznámejších českých moderátorov a hercov. Narodil sa v Prahe v roku 1953 do česko-židovskej rodiny.

Jeho otec Ota prežil holokaust. Od detstva si zahral vo viac ako 60 filmoch. Medzi tie najznámejšie patrí Dívka na koštěti, Černí baroni, Copak je to za vojáka a i. Dlhé roky moderuje svoju vlastnú šou, ktorá nesie jeho meno a do horúceho kresla si už zasadlo množstvo celebrít. Viete, kto to je?

Odpoveď: Jan Kraus