Pijeme ju každý deň, ale vieme o nej málo: Všetko, čo ste chceli vedieť o káve a kofeíne

Káva je najčastejšie používaná legálna droga. Šálka voňavej kávy patrí k našim denným rituálom. A niekedy je tých šálok viac. Oveľa viac.

Ak si myslíte, že kofeín, pre ktorý kávu pijeme, vás povzbudí, ste na omyle. Ako teda funguje? Aj to odhalil známy lekár Igor Bukovský vo svojej novej knihe (Za)chráňte svoje črevo. Ako už názov napovedá, kniha prináša poznatky, ako strava a životný štýl ovplyvňujú naše trávenie. A platí to aj o káve. Aj tá môže byť pre mnohých zdravotným rizikom.

Prečo aj bezkofeínová povzbudí?

Pražená káva obsahuje okrem kofeínu ďalších viac ako 1 000 doteraz zistených látok, ktoré majú biologický účinok na náš organizmus. Účinok kávy na tráviaci systém a celý organizmus je preto vyvolaný aj inými látkami než kofeín. Preto napríklad má bezkofeínová káva niektoré účinky podobné v porovnaní s kofeínovou kávou.

Kedy nastupuje účinok

Kofeín sa nehromadí v nervových bunkách ani v tukovom tkanive – telo ho postupne rozkladá, a tým klesá jeho účinok. Keď si dáte kávu, kofeín sa začne vstrebávať už v žalúdku. Preto môže účinok nastúpiť aj o 30 - 45 minút, teda skôr ako sa všetok kofeín dostane do tenkého čreva, kde sa vstrebáva zvyšok prijatej dávky. Koncentrácia kofeínu v krvi dosahuje maximum o 45 až 120 minút a polčas odbúrania je priemerne 4 hodiny. Teda o 4 hodiny po káve (čaji, kole, čokoláde) máte v krvi už iba polovicu prijatej dávky kofeínu.

Energiu nedodá!

Kofeín sa v mozgu viaže na bunkové receptory A1 a A2 pre adenozín

a nastane útlm únavy. Nie, káva nedodáva energiu! Káva potlačí pocit

únavy. Znemožní cítiť únavu ako signál, že si treba oddýchnuť. Pozor na to!

Dve šálky kávy denne sú ešte zdraviu prospešné!

Káva je pre väčšinu z nás povzbudzovák, bez ktorého si nevieme predstaviť deň. Je to dobrý zvyk alebo skôr škodlivý zlozvyk?

Na takto postavenú otázku sa nedá odpovedať áno – nie. Závisí to od množstva faktorov, v prvom rade od toho, akú kávu pijete a koľko.

Tak začnime tou klasickou rannou šálkou kávy.

Káva ráno na lačný žalúdok má devastačný účinok. Keď sa ráno zobudíme, telo začne vylučovať silný stimulant – kortizol. Ten nám pomáha prebudiť sa, naštartovať všetky procesy v tele, zbystriť pozornosť, zvýšiť krvný tlak a telesnú teplotu... Ak si dáte hneď po prebudení kávu, bije sa so stimulačným účinkom kortizolu. Ak tú rannú kávu potrebujete, môže to byť náznakom, že vám vylučovanie kortizolu nefunguje tak, ako by malo. Môže to signalizovať vyčerpané nadobličky. Ak vstávate, dajme tomu o pol siedmej, prvú kávu by ste si mali dopriať až o deviatej – desiatej, keď v tele začne klesať ranná hladina kortizolu.

Ako škodí káva na lačný žalúdok?

Ak je horúca, dráždi žalúdočnú sliznicu. Silne stimuluje tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, čo môže viesť k poškodeniu ochranného hlienu a naštartovať množenie baktérií helicobaktera, môže dôjsť k tvorbe vredov a podobne.

Koľko káv denne je ešte v poriadku?

Jedna až dve šálky denne sa považujú nielen za bezpečné, ale aj zdraviu prospešné.

Mnohí tvrdia, že mlieko do kávy je zlé, lebo prekysľuje organizmus.

Boli to internetové hoaxy, ktoré tvrdili dokonca, že mlieko v káve zabíja. Nie sú o tom žiadne vedecké dôkazy. Mlieko môže zhoršiť vstrebávanie prospešných látok, ktoré sú v káve, ale rozhodne nás nezabíja. Angličania odjakživa pijú čaj s mliekom, čo je vlastne to isté ako káva s mliekom, a nemajú s tým žiaden problém. Okrem tej horšej dostupnosti prospešných fytochemikálií typu polyfenoly.

Aký spôsob prípravy kávy je najlepší?

Zalievaný turek je najhoršia verzia, lebo sa pri tom uvoľňuje okrem prospešných aj množstvo škodlivých látok. Prekvapkávaná káva zasa zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Najbezpečnejší spôsob, pri ktorom sa uvoľňuje najmenej toxických látok, je espresso.

Vy pijete kávu?

Áno, ale 27 rokov som kávu nepil. Ako študent medicíny som sa vždy učil v noci a pil veľa kávy, až som z toho dostal dva dni pred poslednou štátnicou kolikový záchvat. Preto som kávu úplne vysadil. Až po 27 rokoch som kávu skúsil a zistil som, že mi to už nič nerobí. Odvtedy si dávam dve espresá denne.

Mnohí, najmä mladí ľudia, namiesto kávy pijú energetické nápoje. Vidno, ako ich ráno popíjajú už školáci. Je to bezpečné?

Sú štáty, kde sú energy drinky zakázané. Pred ich užívaním varujú pediatri i kardiológovia... Mnoho prípadov úmrtí mladých športovcov má na svedomí predávkovanie kofeínom, prípadne ďalšími zložkami, ktoré v energetických nápojoch sú. Tieto nápoje vás nenakopnú, ste po nich skôr podráždení, excitovaní, ale nie osviežení. A najrizikovejšia je kombináca alkoholu s energy drinkom.

Na trhu sú tiež rôzne čaje, výťažky z exotických rastlín a podobne. Je vôbec niečo, čo nás dokáže nakopnúť zdravo, napríklad nejaké potraviny?

Nechcime zázraky od potravy! Ak sme vyčerpaní, tak si musíme oddýchnuť. Ak sme nevyspatí, musíme sa vyspať. Ak nemáme dostatok kalórií, potrebujeme sa zdravo najesť. Ak sme malátni, potrebujeme sa ísť prejsť von, prebehnúť sa. Toto sú najlepšie nástroje, ako sa dlhodobo udržať vo vysokej mentálnej aj fyzickej výkonnosti. A nie sa našľahať nejakým stimulantom a dlhodobo si tak poškodzovať mentálne zdravie a urýchliť nástup demencie a senility.