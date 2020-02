Hviezda filmu Sviňa Jozef Vajda si sype popol na hlavu: Pracovné úspechy si vyberajú daň

Jozef Vajda (64) patrí k najžiadanejším hercom súčasnosti. Vždy pozitívne naladený umelec, ktorý momentálne hviezdi v novom filme Sviňa, to však v súkromí nemá vždy úplne ružové.

V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa totiž priznal, že mu trhá srdce, keď sa pre nedostatok času nemôže naplno venovať svojej malej vnučke Eli (5)!

Vajda sa na slovenskom hereckom výslní pohybuje už dlhé roky a za ten čas si strihol viacero nezabudnuteľných divadelných, seriálových či filmových postáv. Jeho pracovné úspechy a hektické obdobie si však vyberajú krutú daň na jeho osobnom živote, čo najviac pociťujú práve jeho najbližší. Jozef v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradil, čo si ako starý otec vyčíta najviac.

„Zatiaľ nemám veľa času na vnučku, ale keď sa s ňou stretnem, tak som veľmi šťastný. Je mi v prítomnosti toho dieťaťa veľmi dobre. Veľmi rád som v jej spoločnosti, lebo je to veľmi príjemné,“ naráža na zanedbávanie malej Eli, ktorú koncom roku 2014 porodila jeho dcéra Lea. „Chcel som s vnučkou byť minulý rok aj na dovolenke, ale nevyšlo to. Takže dúfam, že tento rok strávime v lete spolu viac času,“ verí herec, ktorý má pre svoju vnučku slabosť. „Istým spôsobom sa v nej vidím a správam sa ako babka, ktorá sa takto ku mne správala, keď som bol decko,“ dodáva Vajda, ktorý sa tento rok stane už dvojnásobným dedom. „Malo by to byť v termíne, ako som sa narodil ja, čiže letné dieťa. Vnúčatko by sa malo narodiť niekedy v júli,“ uzavrel predstaviteľ hlavnej roly v hite Sviňa.