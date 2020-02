Švidraňová priznala útrapy s otcom jej syna, Talian ju nechal v štichu: Trpké slová

Speváčka a herečka Barbora Švidraňová (31) patrí medzi ženy, ktoré sa len tak ľahko nevzdávajú. Po tom, čo si prešla vzťahom na diaľku s talianskym bubeníkom Francescom Mendoliom (39), z ktorého sa im narodil krásny synček Gabriel, sa musela postaviť na vlastné nohy.

Ak by si však niekto myslel, že červenovláska doma plače do vankúša, mýlil by sa. Po rozchode s Talianom totiž zmobilizovala svoje sily a seba aj svojho syna dokáže hravo uživiť aj sama napriek tomu, že spomienka na Francesca má pre ňu trpkú príchuť. Ako totiž priznala, expriateľ sa do platenia svojich záväzkov voči synovi akosi nehrnie. Švidraňovej vzťah s temperamentným Talianom Francescom Mendoliom bol plný vášne. Napriek tomu, že spolu nikdy nežili, vzťah udržiavali na diaľku. Z ich lásky prišiel na svet synček Gabriel, ktorý robí speváčke a herečke obrovskú radosť. Tú jej však pred časom pokazil práve rozchod s bubeníkom kapely Incognito, s ktorou Francesco koncertuje po celom svete.

O financie tak rozhodne núdzu nemá, ale napriek tomu sa akosi po rozchode s Barborou o blahobyt svojho synčeka nestará na 100 percent. Ako totiž Novému Času víkend Švidraňová prezradila, zmierila sa s rolou matky samoživiteľky, ktorá sa musí o všetko postarať sama. „Najťažšia bola asi logistika, kto a kedy sa o malého postará, keď som začala opäť pracovať a cestovať na koncerty či nakrúcania. Ale pretože som nemala veľmi na výber, keďže som od začiatku samoživiteľka, tak som musela začať čo najskôr, aby som mala z čoho platiť stravu, hypotéku, odvody, plienky a nebola rodičom dlho na ťarchu,“ povedala Barbora, ktorá prezradila aj to, ako je to s platením výživného.

„Gabrielov otec, bohužiaľ, prispieva len veľmi sporadicky, takže som sa o zárobok musela postarať sama. Ale neľutujem, pretože som zistila, aká som silná a schopná žena a že sa všetko dá zvládnuť, keď človek chce. Chvíľu som bojovala, aby bol väčší záujem a zodpovednosť aj z druhej strany, ale pochopila som, že energiu chcem radšej venovať svojmu synovi a sústrediť sa na to dobré a podstatné. A verím, že všetko, čo má v živote prísť, príde v ten správny čas. A všetko sa deje tak, ako má. Pretože každý potrebuje iné lekcie. Táto životná skúsenosť ma veľmi zocelila, vďaka tomu som dozrela, naučila som sa s láskou hovoriť nie, uvedomila si svoju hodnotu ako žena. “

Má súrodenca

Ako sa Novému Času podarilo zistiť, malý Gabriel nie je jediným dieťaťom známeho bubeníka. Z jedného zo svojich predchádzajúcich vzťahov má totiž Francesco dcéru Carlotte, ktorá žije v talianskej Bologni. Nie tak dávno dokonca dovŕšila 18 rokov. Keďže je však stále na cestách, vzťah tak udržiavajú rovnako na diaľku, ako to bolo aj v prípade vzťahu s Barborou. Na synčeka však, napriek neveľkému záujmu jeho otca, Švidraňová nie je sama. „Veľkú oporu mám v rodine. Sú skvelí. Mamina, ocino a moja babka, tí nás prichýlili v tých najkrehkejších začiatkoch s malým bábätkom a veľmi mi pomáhajú dodnes. Taktiež môj brat je skvelý a zábavný strýko. Môžem sa na nich spoľahnúť, Gabriel ich veľmi ľúbi, takže sa s nimi cíti bezpečne a nemá žiaden problém, keď odchádzam aj na dlhšie.