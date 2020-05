Barbora Švidraňová či Dara Rolins sú single mamy: Ako zvládajú výchovu bez partnera?

„Prijala som fakt, že som single mama. Chvíľu som bojovala, aby bol väčší záujem a zodpovednosť aj z druhej strany, ale pochopila som, že energiu chcem radšej venovať svojmu synovi,“ úprimne hovorí speváčka Barbora Švidraňová (31).

Spýtali sme sa aj ďalších známych mamičiek, ktoré svoje deti vychovávajú so statusom ,single‘, čo je na tom najťažšie a kto im najviac pomáha. Aj v slovenskom šoubiznise nie sú výnimkou ženy, ktoré vychovávajú svoje deti bez partnerov. Niektoré z nich istý čas s otcom ich dieťaťa žili, iné ostali samy hneď po narodení. Dara Rolins sa rozišla s partnerom Matejom Homolom dva roky po tom, ako sa narodila dcéra Laura, pretože ju podviedol. Bolo ťažké ostať na výchovu dcéry sama?

„V mojom prípade boli komplikované skôr tie počiatočné emócie. Bol to môj vnútorný boj, aby som pochopila a vzala na vedomie, že vzťah s Matejom nevyšiel a budeme s Laurou samy. Nijakým spôsobom to však neovplyvnilo ani spôsob výchovy, ani jej rast a šťastie, pretože som nikdy tie veci neriešila v jej prítomnosti, ani som nemala pocit, že ona by mala byť prostriedkom na pomstu voči mužovi, ktorý mi zlomil srdce a sklamal ma. Nemyslím si, že by som mala teda výchovu nejako komplikovanú, pretože nech to bolo akokoľvek, aj v tom nepokoji bol Matej od začiatku veľmi starostlivý otec a aj v momentoch, keď sme si nerozumeli my dvaja, tak si dokonale rozumel s Laurou a prejavoval jej od samého začiatku more lásky,“ hovorí speváčka a dodáva: „mám obrovskú výhodu, že som samostatná a vždy som sa o seba vedela postarať. Nikdy som nepotrebovala, aby mi niekto prispieval na domácnosť. Tak to bolo, aj keď sme zostali samy s Laurou. Aj do vzťahu s Matejom som išla s tým, že bolo od začiatku zrejmé, kto zarába viac peňazí. Vôbec sme to neriešili a ani som voči Matejovi nemala pocit nadradenosti. Láska to nerieši.“

S výchovou nemajú problém

Modelka Silvia Kucherenko ostala so synom Alexandrom sama, keď dnes už jej exmanžela odsúdili a momentálne sa stále nachádza vo väzbe. „To, že som sama a nemám nikoho, je moja dobrovoľná voľba, odhliadnuc od toho, že odlúčenie od Sergeja bolo rozhodnutie iných. Zatiaľ mi je takto dobre. Výchova ťažká je, ide to však nejako prirodzene. Alexander je veľmi slušný chlapec. Bývalý manžel je veľmi galantný a prirodzene inteligentný a ani ja nemám rada konflikty a hrubé prejavy, takže nemá mať po kom zlé návyky,“ opisuje Silvia.

Barbora Švidraňová riešila najmä dilemu, kedy sa znovu vrátiť do práce, keďže s bývalým partnerom, s ktorým má malého synčeka Gabriela, nikdy nežila. „Najťažšia bola asi logistika, kto a kedy sa o malého postará, keď som začala opäť pracovať a cestovať na koncerty či natáčania. Ale keďže som nemala veľmi na výber, tým, že som od začiatku samoživiteľka, tak som musela začať čo najskôr, aby som z čoho mala platiť stravu, hypotéku, odvody, plienky, a nebola rodičom dlho na ťarchu. Gabrielov otec, bohužiaľ, prispieva len veľmi sporadicky, takže som sa o zárobok musela postarať sama. Ale neľutujem, pretože som zistila, aká som silná a schopná žena, a že sa všetko dá zvládnuť, keď človek chce. Ale čo sa týka výchovy dieťaťa ako osobnosti, tak to neberiem ako niečo ťažké, skôr fascinujúce, a baví ma sa s ním učiť každý deň niečo nové a znovu objavovať svet možno z inej perspektívy.“

Pomáha im rodina

Barbora priznáva, že najskôr musela spracovať fakt, že bude mať status single mama. „Chvíľu som ešte bojovala, aby bol väčší záujem a zodpovednosť aj z tej druhej strany, ale pochopila som, že tú energiu chcem radšej venovať synovi a sústrediť sa na to dobré a podstatné. A verím, že všetko, čo má v živote prísť, príde v ten správny čas. A všetko sa deje tak, ako má. Pretože každý potrebujeme iné lekcie. Táto životná skúsenosť ma veľmi zocelila, vďaka tomu som veľmi dozrela, naučila som sa s láskou hovoriť nie, uvedomila som si svoju hodnotu ako žena. To mi veľmi pomohlo aj v mojej speváckej aj hereckej kariére, uvedomila som si, čo chcem robiť, akým smerom sa chcem uberať. Napokon je to počuť aj v mojej najnovšej skladbe Kráľovná. Je to moja osobná výpoveď a pocta pre všetky statočné ženy,“ pokračuje.

Aj single mamy musia zarábať, a preto majú okolo seba ľudí, ktorí im ochotne pomôžu postrážiť a postarať sa o deti. Silvia Kucherenko sa obracia na svojich najbližších. „V prvom rade sa spolieham sama na seba, potom na rodinu.“ Barbora má tiež veľkú pomoc v rodine: „Sú skvelí. Mamina, ocino a moja babka, tí nás prichýlili v tých najkrehkejších začiatkoch s malým bábätkom a veľmi mi pomáhajú dodnes. Taktiež môj brat je skvelý a zábavný strýko. Môžem sa na nich spoľahnúť, Gabriel ich veľmi ľúbi, takže sa s nimi cíti bezpečne a nemá žiaden problém, keď odchádzam aj na dlhšie. Som veľmi vďačná, že som sa mala kam vrátiť, a že som vďaka synovi zistila, že v Žiline sa cítim aj tak najviac doma a bude sa nám tu, blízko rodiny a dobrých starých priateľov, dobre žiť. Tieto dni sa už sťahujeme do vlastného hniezdočka, takže sa nám začína nová etapa, na ktorú sa veľmi teším.“

Rovnako to má aj Dara: „Mám skvelú rodinu a pomocníkov hneď niekoľko. Od začiatku je to v prvom rade Matej a posledné roky, keď sa naše vzťahy úplne upokojili, môžem mu kedykoľvek zavolať, ak by som chcela prehodiť čas, keď má byť Laura so mnou, ale nemôžem. Vychádzame si v ústrety. Inak máme opatrovateľku Mirku, bez ktorej si život nedokážem predstaviť, lebo nás živí môj kočovnícky život a spievam najmä večer. A mám tiež aj skvelú sestru Janku.“